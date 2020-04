W środę podczas posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz w mocnych słowach skrytykował nieprzygotowanie rządu na sytuacje kryzysowe. Jak mówił, przygotowane na kolanie przepisy to „wielka improwizacja”.

– To nie jest Tarcza 2.0, to nie jest nawet funkcjonalna wersja beta. To jest po prostu plik notatek rozgorączkowanego sztabu kryzysowego, którego klęska żywiołowa znowu przyłapała bez wciągniętych spodni. Mam lepszy tytuł na to: niech się to nazywa „wielka improwizacja”. Będzie dobrze brzmiało i oddawało dobrze zawartość – mówił Dobromir Sośnierz.

– Ludzie nie zdążyli jeszcze przebrnąć przez 170-stronicową instrukcję do jedyni, a wy już wypuszczacie dwójkę. Rozumiem, że w przyszłym tygodniu będzie wersja 3.11, potem XP, Vista i tak dalej – dodał.

Polityk Konfederacji podkreślał, że „poważne państwo” jest przygotowane na kryzysy. – W poważnym państwie to wygląda tak, że jak ktoś budzi premiera w środku nocy i mówi: „Panie premierze, jest katastrofa!” – Jaka katastrofa? – Załóżmy, tsunami. – No to półka siódma, segregator niebieski proszę otworzyć, wdrożyć procedury. I premier idzie spać dalej – obrazował Sośnierz.

– A u nas co się dzieje? U nas bieganina nerwowa, legislacyjna panika, bo przecież w rządowych planach rozwoju na lata 2020-2025 miało być wszystko dobrze, a tutaj nie jest. Więc teraz piszemy wszystkie ustawy na kolanie – zauważył.

– To jest oskarżenie do wszystkich państwa, bo państwo miało czas zajmować się takimi ważnymi przepisami, jak jaki VAT nałożyć na pączki w zależności od tego, co w nich jest; jaką powierzchnię lokalu gastronomicznego powinny zajmować okna; jak walczyć z loteriami paragonowymi. Ile stron przepisów podatkowych wyprodukowaliście wszyscy po kolei, żeby wycisnąć z gospodarki, jak najwięcej, kiedy ta gospodarka jakoś funkcjonowała? A teraz tylko po to, żeby się okazało, że jak gospodarka przestanie funkcjonować, to wy nie macie pieniędzy, nie macie żadnych rezerw i nie macie przygotowanych przepisów – skwitował Dobromir Sośnierz.

Źródło: YouTube