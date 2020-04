Grupa Żywiec rusza na walkę z koronawirusem. Zbierają alkohol z piwa i przeznaczą go na żele do dezynfekcji

Grupa Żywiec angażuje się w walkę z koronawirusem. Mieszkańcy Żywca otrzymają bezpłatny płyn do dezynfekcji rąk, który powstanie z alkoholu zebranego z piwa.

Wcześniej koncern Wyborowa Pernod Ricard przekazał charytatywnie alkohol potrzebny do wyprodukowania pół miliona opakowań żelu odkażającego do rąk firmie L’Oréal Warsaw Plant. Żele, które powstaną w wyniku tej współpracy trafią do szpitali. Grupa Żywiec postanowiła zaś działać bardziej lokalnie i wspomaga mieszkańców Żywca na Żywiecczyźnie.

Koncern piwowarski przeznaczy alkohol odzyskany podczas produkcji piwa bezalkoholowego na produkcję płynu do dezynfekcji rąk.

Zazwyczaj alkohol powstający przy produkcji piwa 0 procent jest sprzedawany. W warunkach epidemii posłuży on jednak wyższej sprawie.

Żele do mieszkańców rozdystrybuuje urząd miejski we współpracy z harcerzami, strażakami, radnymi i wolontariuszami.

Źródło: spdersweb, nczas.com