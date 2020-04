Syn Zenka Martyniuka w areszcie. Złamał zasady kwarantanny i prowadził pojazd mimo zakazu

Syn Zenka Martyniuka, gwiazdy disco polo, trafi na miesiąc do aresztu. Mężczyzna prowadził samochód choć rok temu zabrano mu prawo jazdy. Złamał również zasady kwarantanny.

Daniel M., syn gwiazdy disco polo Zenka Martyniuka, trafił do aresztu i spędzi tam miesiąc. Mężczyzna wrócił niedawno zza granicy i jak wszyscy powracający w dobie epidemii powinien poddać się 2-tygodniowej kwarantannie. Jednak gdy policjanci zjawili się, by sprawdzić czy jest w domu to go nie zastali.

Odwiedzał słynnego tatę podczas kwarantanny?

Funkcjonariusze złapali go po kilkunastu minutach na schodach. Mężczyzna tłumaczył się, że odwiedzał rodziców. Powiedział również policjantom, że „gdzieś ma tę całą kwarantannę”.

Sprawa została oczywiście skierowana do sądu ale to ani trochę nie zmieniło postawy syna gwiazdy disco polo.

Prowadził pojazd pomimo zakazu

Kilka godzin po tym jak policjanci przyłapali go na łamaniu zasad kwarantanny syn muzyka… pojechał na stację benzynową. Trzeba tu odnotować fakt, że mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów, a prawo jazdy zabrano mu rok temu.

Ponieważ funkcjonariusze stwierdzili, że Daniel M. stwarza zagrożenie w dobie epidemii umieścili go w areszcie.

Kara jest sroga

Mężczyznę ukarano ośmioma mandatami po 500 złotych za łamanie przepisów. Dodatkowo prokurator chciał dla niego trzech miesięcy aresztu, ale ostatecznie stanęło na jednym.

Synowi Zenka Martyniuka zrobiono również testy na koronawirusa. Mężczyzna na szczęście jest zdrowy, więc na swoich kwarantannowych wojażach nikogo nie zaraził.

Źródło: Fakt24.pl