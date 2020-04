Doczekał się. Joe Biden, były wiceprezydent USA, oficjalnie oskarżany o napaść seksualną [WIDEO]

Joe Biden, prawdopodobny kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich w USA, został oskarżony o napaść seksualną przez byłą doradczynię Senatu. Oficjalne zawiadomienie wpłynęło na policję w Waszyngtonie.

Już w ubiegłym roku sześć kobiet oskarżało byłego wiceprezydenta z czasów Obamy o ataki seksualne. Sprawa przez dłuższy czas była ignorowana, także przez sprzyjające Demokratom media. Ci upatrują w nim swego kandydata w wyborach 2020.

Sprawa nie może być już dłużej zamiatana pod dywan. Do policji w Waszyngtonie wpłynęło oficjalne oskarżenie złożone przez byłą pracownicę Senatu i asystentkę Bidena Tarę Reade. Teraz już formalnie toczy się przeciwko Joe Bidenowi dochodzenie w sprawie popełnienia przestępstwa na tle seksualnym.

Do zdarzenia miało dojść w 1993 roku. Reade miała wówczas 29 lat. Biden miał zaatakować ją w pustym korytarzu Senatu. Przyparł ją do ściany o zaczął całować po szyi,

– To stało się tak szybko, jego ręce były wszędzie – mówi Reade w rozmowie z „Times”. – Całował mnie i pytał: chcesz iść gdzieś indziej?

Reade opowiada, iż odepchnęła go, ale Biden przypierał ją dalej. – No chodź, chodź, wiem, że masz na mnie ochotę – miał mówić Biden, włożyć rękę pod ubranie i „spenetrować ją palcami”.

Niewymieniona z nazwiska przyjaciółka kobiety, mówi, że Reade opowiedziała jej o zdarzeniu już wtedy. Kilka innych osób zeznaje, że przez lata Reade mówiła im o tym „traumatycznym przeżyciu”.

Kate Bedingfield rzecznik Bidena całkowicie zaprzecza oskarżeniom i wychwala Bidena. „Wiceprezydent Biden poświęcił swoje życie publiczne zmianie kultury i przepisów dotyczących przemocy wobec kobiet. Pisał i walczył o uchwalenie historycznej ustawy o przemocy wobec kobiet… To co jest jasne w tym oskarżeniu. to nieprawda. Absolutnie tak się nie stało – napisała w oświadczeniu.Jak twierdzi nie ma również żadnych świadków, iż doszło do takiego zdarzenia. Reade miał mówić o tym na spotkaniu zespołu Bidena, ale nikt na razie tego nie potwierdza.

Tymczasem w rozmowie z „Times” 7 innych kobiet mówi o niewłaściwym zachowaniu Bidena i molestowaniu seksualnym. Reade miała też złożyć oficjalną skargę w biurze Senatu w 1993 roku, ale nie ma po niej śladu. Reade szybko została zwolniona i nigdy już nie dostała żadnej pracy w Waszyngtonie.

Joe Biden po wycofaniu się z wyścigu senatora Bernie Sandersa niema na pewno otrzyma nominację Demokratów w wyścigu prezydenckim. Biden przez 8 lat był wiceprezydentem za kadencji Obamy. Z tych czasów ciągną się za nim liczne skandale finansowe. Chodzi o bardzo lukratywne kontrakty jakie otrzymywał jego syn Hunter od Ukrainy i Chin zaraz po wizytach Bidena w tych krajach.

Za byłym wiceprezydentem ciągnie się też odium jego obleśnych zachowań. Nawet w czasie oficjalnych spotkań kamery rejestrowały jak w dosyć szczególny sposób dotykał dzieci, całował, wąchał ich włosy.

Wedle relacji jednego z agentów służb specjalnych zajmujących się ochroną rządu, Biden miał obyczaj przechadzania się nago w swej rezydencji w obecności agentek. To było tak notoryczne, że grafik służby układano tak, by agentki nie były narażone na takie występy Bidena.

