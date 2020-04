Rząd przygotował Polskę na epidemię koronawirusa? [SONDAŻ]

Na swoich internetowych łamach „Rzeczpospolita” opublikowała sondaż dotyczący epidemii koronawirusa w Polsce. W badaniu pytano, czy rząd przygotował na nią nasz kraj. Ankietę przeprowadziło SW Research dla rp.pl.

W sondażu pytano ankietowanych, czy ich zdaniem, rząd przygotował Polskę na epidemię koronawirusa. Jak się okazało, Polacy nie mają w tej kwestii spójnego poglądu. Odpowiedzi ankietowanych wskazują bowiem na wyraźne podziały.

Na tak postawione pytanie „tak” odpowiedziało tylko 8,6 proc. respondentów. Jednak odpowiedź: „Tak, na tyle, na ile było to możliwe” wybrało 36,6 proc. badanych. Prawie połowa była przeciwnego zdania. Odpowiedź „nie” zaznaczyło bowiem 47,5 proc. ankietowanych. Zdania w tej kwestii nie miało natomiast 7,3 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-8 marca 2020 roku.

– Rzadziej niż ogół respondentów o złym przygotowaniu do epidemii przekonane są osoby między 35 a 49 rokiem życia – co trzeci z nich. W tej grupie częściej odpowiadano, że rząd przygotował Polskę, na tyle na ile mógł. O niedostatecznym przygotowaniu przekonana jest częściej niż co druga osoba z wykształceniem wyższym i nieco wyższy odsetek zarabiających od 3001 do 5000 zł miesięcznie. Z uwagi na miejsce zamieszkania najwięcej osób uważających, że rząd nie przygotował kraju na epidemię znajduje się wśród mieszkańców miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób – 56% – skomentował wyniki Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Jak przypomniała „Rzeczpospolita”, „pacjent zero” pojawił się w Polsce 4 marca. Był to mężczyzna, który wrócił z powiatu Heisenberg w RFN, obszaru uważanego za „niemieckie Wuhan”. Trafił do szpitala w Zielonej Górze.

Tydzień wcześniej rząd podkreślał, że kraj jest gotowy na epidemię koronawirusa.

– Omówiliśmy szczegółowo zagadnienia dotyczące tego, co robić, by ograniczać ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mamy gotowe laboratoria – twierdził premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji 24 lutego.

Do tej pory w Polsce wykryto w sumie 6674 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 232 osoby.

Źródła: rp.pl/nczas.com