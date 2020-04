USA mogą ukarać Chiny za koronawirusa. Stanowcza deklaracja senatora Partii Republikańskiej [VIDEO]

W programie „Hannity”, na antenie Fox News, Graham jako winnego recesji w USA wskazał Chiny. Uważa, że postępowanie rządu Państwa Środka przyczyniło się do rekordowego bezrobocia i śmierci wielu Amerykanów.

– Pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to przekonać cały Senat, by obwinić Chiny. Chiński rząd jest odpowiedzialny za 16 tys. amerykańskich zgonów i 17 mln Amerykanów bez pracy – mówił Graham.

– To chiński rząd, w sposób, jaki się zachowywał, doprowadził do tej pandemii. Chcę, żeby nasza odpowiedź była tak konkretna, że Chiny poniosą odpowiedzialność – kontynuował senator.

Graham powiedział także, że będzie naciskać, aby umorzyć część amerykańskiego długu wobec Chin. Liczy na ponadpartyjną współpracę Republikanów i Demokratów w Senacie.

– To Chiny powinny teraz nas spłacać. Mam nadzieję, że zobaczymy zjednoczony naród amerykański, który karze Chiny tak surowo, że nigdy nie powtórzą tego w przyszłości – mówił.

Lindsey Graham says he’s going to push to cancel some of the US debt to China pic.twitter.com/auq4fYPwRq

— Acyn Torabi (@Acyn) April 10, 2020