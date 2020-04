Wczoraj „Gazeta Wyborcza” opublikowała tekst, w którym ujawniła rzekomy proceder fałszowania list poparcia Marka Jakubiaka. Polityk zarzuca redakcji z Czerskiej manipulację i zapowiada pozew w trybie wyborczym.

Piórem Wojciecha Czuchnowskiego „Wyborcza” twierdzi, że podpisy na listach poparcia byłego posła Kukiz’15 mieli fałszować zatrudnieni do tego Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. W ciągu jednego dnia mieli „dopisać” około 18 tys. nazwisk. Artykuł oparto na zwierzeniach anonimowego informatora ze Wschodu, który miał uczestniczyć w procederze. W rozmowie z redakcją z Czerskiej Marek Jakubiak miał stwierdzić, że nic o tym nie wie. Zapowiedział także zgłoszenie całej sprawy do prokuratury.

Jakubiak zapowiada pozew w trybie wyborczym

Teraz polityk ujawnił zamiar złożenia pozwu w trybie wyborczym przeciwko gazecie. – Zwyczajnie szyje mi się buty. Dzisiaj składam doniesienie do prokuratury, ponieważ Czuchnowski może nie wie o tym, natomiast jakieś 3-4 tygodnie temu doszło do próby szantażu mojej osoby. To się wszystko zbiega. Tam osoby ode mnie chciały jakieś pieniądze, bo inaczej coś powiedzą. Nie ulegam szantażystom, zatem poszli do „Gazety Wyborczej” – mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

– Do głowy by mi nie przyszło, że „Gazeta Wyborcza” będzie tego typu fake newsy publikować jako prawdę. Pozwę też „Gazetę Wyborczą” w trybie wyborczym. Nie mogę sobie pozwolić więcej na takie rzeczy. Najpierw był wrzask, że PiS dla mnie zbiera podpisy. Teraz słyszę, że Ukraińcy i Rosjanie? Już pomijam fakt, że oni piszą cyrylicą, zatem poziom abstrakcji tego pseudoartykułu jest nie do pojęcia – dodał.

W rozmowie z wPolityce.pl Jakubiak zarzucił także Czuchnowskiemu, że „pomija” niektóre nazwiska w sprawie. – Nie jestem tam podawany jako organizator, tylko, że to zbierane było dla mnie. Natomiast w całej tej sprawie pojawiają się nazwiska, które pan Czuchnowski zwyczajnie pomija. Na przykład Jacek Wilk jest wskazany jako organizator, który podobno im długopisy donosił. Gdyby nawet pan Czuchnowski miał bardzo złą wolę, to przecież musiał pomyśleć, że nie jestem w Konfederacji i jestem w kontrze do niej. Red. Czuchnowski sprytnie ominął sprawę, że pan Wilk jest współorganizatorem tego wszystkiego – mówił.

Nazwisko polityka Konfederacji miało pojawić się w SMS-ie wysłanym przez Czuchnowskiego do Jakubiaka.

Marek Jakubiak odniósł się także do stwierdzenia, że „nie zaprzecza, że fałszowanie miało miejsce”. Takie stwierdzenie dziennikarz „Wyborczej” miał wysnuć z odpowiedzi na zadane SMS-em pytanie „Czyli rozumiem, że nie miał Pan z tym nic wspólnego?”. Polityk miał odpisać „Dobrze Pan Rozumie”.

– Zaprzeczyłem w ogóle jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, a Czuchnowski napisał, że nie wykluczam, iż dochodziło do fałszerstw. Ręce opadają. Poziom dziennikarstwa „Gazety Wyborczej” jest poniżej wszelkiej krytyki. To jest bruk, tam nie ma z kim rozmawiać – skwitował Jakubiak.

Czuchnowski komentuje

Do sprawy w rozmowie z portalem Wirtualne Media odniósł się także Wojciech Czuchnowski. Jak twierdzi, nie ma pojęcia, za co polityk chce pozwać „Wyborczą”.

– Z zainteresowaniem przeczytałem informację, że pozywa nas w trybie wyborczym, tylko bardzo chciałbym wiedzieć za co. Nie mówi za co. To jego nowa strategia, bo jeszcze wczoraj bardzo chętnie wymieniał się SMS-ami ze mną, na szczęście mam wszystko udokumentowane – twierdzi dziennikarz.

– Obiecywał nawet, że przekaże mi zawiadomienie o przestępstwie, które składa do prokuratury w związku z fałszowaniem swoich list. Potem powiedział, że jednak musi się skonsultować z prawnikiem, a później, że to zawiadomienie dotyczy czegoś innego. To, że nas pozywa w trybie wyborczym jest bardzo interesujące, tylko nie wiem za co. Poczekamy, aż pozew się pojawi, wtedy może się dowiemy za co nas pan Jakubiak pozywa – mówił.

Źródła: Wyborcza/wPolityce.pl/WirtualneMedia/nczas.com