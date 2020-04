ONZ idzie na wojnę z religią w ramach walki o „prawa osób LGBT”

Reklama / Advertisement

Ekspert ONZ ds. promocji „mniejszości seksualnych” zażądał od państw członkowskich, aby „podjęły zdecydowane działania” przeciwko duchownym i przywódcom religijnym, którzy naruszają „prawa osób LGBT”. Jak dodał, chodzi o stosowanie „przemocy i dyskryminacji, w tym mowy nienawiści” wobec homoseksualistów i zwolenników genderyzmu.

„Państwa powinny podjąć zdecydowane działania, gdy władze religijne, przywódcy lub ich przedstawiciele naruszają prawa osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym mowę nienawiści” – stwierdził w swoim raporcie Victor Madrigal-Borloz.

W dokumencie dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ za „podżeganie do przemocy” uznał wszelkie wypowiedzi religijne lub polityczne, które nie popierają „praw” lesbijek, gejów i zmiennopłciowców.

„Istnieje wiele informacji na temat rozpowszechniania przez przedstawicieli kościołów i grup wyznaniowych wyrażeń stanowiących mowę nienawiści i to podżeganie często prowadzi do działań naruszających inne prawa, w tym prawo do integralności osobistej” – twierdził.

Jego zdaniem, „podżeganie i rzeczywista przemoc jest możliwa lub prowadzona przez przywódców religijnych czy przedstawicieli różnych wyznań na wiele sposobów. W niektórych kontekstach to religia służy jako wytłumaczenie nałożenia kar, które obejmują karę śmierci za homoseksualizm”.

W raporcie Madrigal-Borloz wskazał jeden przykład rzekomego religijnego podżegania do przemocy. Prawosławny patriarcha poprosił w 2013 roku władze Gruzji o zablokowanie pierwszej w tym kraju homoparady. Rząd jednak nie odwołał wydarzenia, ale tęczowy marsz w Tbilisi został zablokowany przez około 30 tys. osób. W raporcie dla ONZ Madrigal-Borloz obwinia kościół prawosławny za nawoływanie do konfrontacji. W wyniku blokady 17 osób, w tym trzech policjantów i dwóch dziennikarzy, odniosło obrażenia.

Ponadto dokument ONZ wskazuje także na „wyrażenia kulturowe”, które mogą „prowadzić do zwiększonego cierpienia psychicznego osób LGBT”. Tutaj podkreślono, że jamajska muzyka dancehall „często mówi o biciu i strzelaniu do gejów” i „wydaje się odgrywać rolę w promowaniu przemocy antygejowskiej”.

Neutralne toalety w ramach „włączania społecznego”

Co więcej, w ramach „włączania społecznego” ONZ-towski „ekspert” zaleca tworzenie toalet „neutralnych pod względem płci” w obozach dla uchodźców”. Jednocześnie postuluje przyjęcie „kompleksowej edukacji seksualnej” w myśl standardów WHO i prawne uznanie „małżeństw osób tej samej płci”. Ponadto chce zadośćuczynienia za „patologizację, kryminalizację lub inne stygmatyzujące procesy”. Wcześniej, w związku z pandemią koronawirusa, Madrigal-Borloz alarmował, że izolacja może stanowić większe wyzwanie dla prostytutek i innych „pracowników seksualnych”.

Powołanie komórki ONZ ds. „praw osób LGBT” otworzyło nowe możliwości. Przedtem bowiem „orientacja seksualna” i „tożsamość płciowa” nie były kategoriami chronionymi w prawie międzynarodowym.

„Ekspert” Madrigal-Borloz wzywa państwa do reformy prawa tak, by uwzględniało ono obawy środowisk LGBT w zakresie zdrowia, edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa. Chodzi także o ograniczenie ubóstwa, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto chce on zwiększyć udział tęczowych środowisk w polityce, aby miały większy wpływ na procesy decyzyjne.

Źródła: c-fam.org/PCh24.pl