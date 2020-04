Kolejna odsłona wojny pomiędzy TVP i TVN. „Korki.tv” po „Szkole z TVP”

Reklama / Advertisement

Trwa zacięta rywalizacji pomiędzy propagandzistami. „Wiadomości” TVP i „Fakty” TVN przerzucają się w ostatnim czasie wzajemnymi oskarżeniami i oświadczeniami o dziennikarskiej rzetelności. Teraz jednak Grupa Discovery TVN poszła krok dalej. Tworzy bowiem program konkurencyjny do „Szkoły z TVP”. „Korki.tv” ruszają 22 kwietnia.

Należący do właściciela TVN-u kanał Metro rozpocznie emisję codziennego programu edukacyjnego dla uczniów szkół średnich. „Korki.tv” mają przygotować ich do matury.

– Ponad podziałami chcemy – jako stacja ogólnopolska – dołożyć swoją cegiełkę i pomóc uczniom szkół średnich w możliwie jak najlepszym opanowaniu materiału – oświadczył szef stacji Maciej Świerzawski.

Materiały są opracowywane zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Korki.tv” powstały przy współpracy z inicjatywą społeczną W.I.E.M.

– Wierzę, że oddając antenę Metra na lekcje, które nazwaliśmy „Korki.tv”, damy młodzieży realne wsparcie. „Korki.tv” będą realizowane przez samych nauczycieli w domowych warunkach. Skupimy się przede wszystkim na tegorocznych maturzystach, bo oni obecnie są w najtrudniejszej sytuacji. W programie przewidujemy podstawowe przedmioty maturalne i nauczanie zgodne z podstawą programową MEN – mówił szef stacji Metro.

Emisję programu „Korki.tv” zaplanowano niedługo po „odpaleniu” szeroko krytykowanej „Szkole z TVP”. Stacja Metro będzie nadawać swój program edukacyjny od środy 22 kwietnia, od godz. 11.30 do 13.00. Pierwszy blok – od 11.30 do 12.00 – będzie poświęcony matematyce. Tuż po nim – od 12.00 do 12.30 – emitowane będą „Korki.tv” z języka polskiego. W ostatnim bloku pojawią się biologia, historia, chemia lub język angielski. Powtórki programu stacja Metro nada o 9.00 rano następnego dnia.

Z kolei Telewizja Polska nadaje „Szkołę z TVP” od 9.00 do 11.30. Materiały dla uczniów szkół podstawowych można obejrzeć w TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP3 oraz TVP Historia. Oferta dla uczniów szkół ponadpodstawowych dostępna jest w TVP Kultura i TVP HD.

Właściciel TVN-u przewiduje emisję swojego programu przez cztery tygodnie. Będzie on także dostępny w serwisie player.pl.

Odpowiedź „Wiadomości”

TVP zdążyła już odpowiedzieć na propozycję konkurencji. Kilka dni temu w „Wiadomościach” pojawił się materiał, w którym telewizja publiczna oskarżyła twórców inicjatywy o nieczyste zagranie. Na pasku można było przeczytać: Metoda „na kancelarię premiera”.

W swoim materiale Marcin Szypszak relacjonował, że Grupa TVN Discovery Polska – w ofercie rozsyłanej do potencjalnych reklamodawców nowego projektu – powoływała się na kancelarię premiera. Po tym, jak sprawa wyszła na jaw, TVN usunął jednak logo KPRM z materiałów i przeprosił kancelarię.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media biuro prasowe Grupy TVN Discovery utrzymuje jednak, że KPRM uczestniczyła w pracach na każdym etapie.

– Żałujemy, że Kancelaria zdecydowała się wycofać z projektu w ostatniej w chwili – przekazano w oświadczeniu.

Źródło: wirtualnemedia.pl