Wczoraj minęło 77 lat od wystąpienia polskich Żydów przeciwko niemieckim okupantom w warszawskim getcie. Na oficjalnym profilu Izraela pomylono jednak zdjęcia z tego tragicznego wydarzenia. Oprócz autentycznych fotografii z powstania w getcie, pojawiły się także zdjęcia wykonane podczas Powstania Warszawskiego. To drugie powstanie wybuchło ponad rok później – 1 sierpnia 1944 roku.

Today marks the 77th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, where brave Jewish men and Women resisted the Nazis.

After a month of valiant fighting, the uprising was quashed and the ghetto burned to the ground.

We will #NeverForget these heroes.✡️🕯️🇮🇱 pic.twitter.com/883Hvq2s0s

