Protest w dobie koronawirusa. Izraelczycy wyszli na ulice [FOTO/VIDEO]

Zgromadzeni na placu Rabina w Tel Awiwie mieli ze sobą także czarne flagi – symbol manifestacji. Część protestujących przyłączyła się do akcji za pośrednictwem Internetu. Manifestanci twierdzili, że Benjamin Netanjahu próbuje wykorzystać epidemię koronawirusa, aby stworzyć kryzysowy rząd i uniknąć odpowiedzialności. Premier Izraela jest bowiem oskarżony o korupcję. Protestowali przeciwko „rzekomej erozji izraelskiej demokracji pod rządami Netanjahu”.

Według Agencji Reutera, w proteście wzięło udział kilka tysięcy osób. Izraelskie media donoszą o 2 tys. protestujących. Z kolei organizatorzy doliczyli się przeszło 5 tys. Kilka tysięcy protestujących uczestniczyło bowiem w manifestacji za pośrednictwem Facebooka i Zooma. Zgromadzenia w dobie koronawirusa nie są w Izraelu zakazane, o ile ich uczestnicy zachowują bezpieczne odstępy i noszą maseczki.

