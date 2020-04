Kurz ogłasza sukces w walce z zarazą. Austria otwiera szkoły i restauracje

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ogłosił sukces w walce z pandemią koronawirusa. Rząd planuje znieść od 15 maja kolejne obostrzenia nałożone w związku z zarazą.

Sebastian Kurz ogłosił stopniowe wycofywanie wprowadzonych jakiś czas temu restrykcji, bowiem statystyki napawają optymizmem. W Austrii odnotowano do tej pory 14873 przypadki koronawirusa. Według oficjalnych danych w związku z COVID-19 zmarło 491 osób. Wyleczono 10971 pacjentów. Na terenie całego kraju w szpitalach przebywa 196 osób w stanie ciężkim.

W ciągu jednego dnia – we wtorek – odnotowano w Austrii 35 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To najmniejsza liczba od początku marca (zmarło 21 osób).

Od 14 kwietnia w Austrii działają małe sklepy o powierzchni do 400 metrów kwadratowych. 1 maja działalność mają wznowić galerie handlowe i salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Jednak w sklepach wciąż będą obowiązywać szczególne środki ostrożności. Będzie mógł w nich przebywać maksymalnie jeden klient na 20 metrów kwadratowych. Ponadto każdy będzie musiał nosić maseczkę ochronną.

Częściowy zakaz pozostawania w domach ma obowiązywać w Austrii do końca kwietnia. Co najmniej do końca czerwca wstrzymana jest organizacja imprez masowych.

Sebastian Kurz podczas konferencji prasowej przekazał, że od 15 maja wdrożony zostanie kolejny etap „powrotu do normalności”. Uczniowie większości roczników mają wrócić do szkół. Ponadto otwarte zostaną lokale gastronomiczne, a w kościołach odprawiane będą ponownie nabożeństwa. Austriacy wciąż jednak będą musieli nosić maseczki w miejscach publicznych.

W ciągu najbliższych dni poszczególni ministrowie mają przedstawić dalsze szczegółowe wytyczne, dotyczące znoszenia restrykcji.

Austriacki kanclerz zwrócił się też z apelem do obywateli, by wakacje spędzali w kraju. Na razie władze nie podjęły żadnych decyzji dotyczących otwierania granic.

Źródło: Der Standard