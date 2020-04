We Francji znów „kryteria uliczne i festyny ludowe”. Imigranci atakują policję

Po kolejnej nocy zamieszek i starć z policją na przedmieściach Paryża i w Strasburg w komentarzach francuskich mediów wzrastają obawy przed ich dalszym rozwojem.

Zapalnikiem obecnych wydarzeń stał się wypadek motocyklisty, który w nocy z soboty na niedzielę w podparyskiej miejscowości Villeneuve-la-Garenne najechał na otwarte drzwi nieoznakowanego samochodu policyjnego – informuje agencja AFP.

Od tego czasu na przedmieściach Paryża dochodzi do starć z policją. Podpalane są samochody i kontenery na śmieci, siły policyjne użyły gazu łzawiącego. Niektórzy demonstranci obwiniają policję o umyślne spowodowanie wypadku.

W nocy z poniedziałku na wtorek do podobnych incydentów doszło w dwóch dzielnicach Strasburga. Jak podaje AFP pojawiły się doniesienia, o obrzuceniu posterunku policji w dzielnicy Meinau koktajlami Mołotowa, ale władze policyjne zdementowały na Twitterze tę informację, dodając, że krążący w sieci film przedstawiający jakoby to wydarzenie nie odzwierciedla rzeczywistości.

Wicemer Strasburga odpowiedzialny za bezpieczeństwo Robert Herrmann przyznał w wypowiedzi dla lokalnego radia, że „czujemy jak rośnie napięcie na przedmieściach”.

Liczba incydentów wzrasta w całym kraju. Według źródeł policyjnych cytowanych w dzienniku „Le Figaro” przyczynia się do tego izolacja sanitarna z powodu epidemii koronawirusa, którą trudno respektować w miejscach, gdzie i w normalnych warunkach policjanci i strażacy są celem ataków.

Do starć doszło w Mureaux, Mantes-la-Jolie, Sartrouville, Seine-Saint-Denis i Yvelines

„W podmiejskich dzielnicach, zamieszkałych w dużej mierze przez emigrantów z Afryki i ich potomków, warunki mieszkaniowe są trudne, na niewielkiej przestrzeni przebywa wiele osób, co już samo w sobie wywołuje napięcie. Dlatego młodzi ludzie nie wytrzymują i wychodzą z domu nie zważając na zakazy – tłumaczył dziennikarzom policjant obeznany z terenem.

„Policjanci nie mogą dać sobie rady jednoczesnie z kryzysem sanitarnym i z zamieszkami na przedmieściach – przyznał w tej samej gazecie działacz związku policyjnego.

Dziennik „Le Monde” cytuje anonimowego wychowawcę z podparyskiego departamentu Sekwany i Saint Denis, który opowiedział, że „młodzi są podminowani i nie mają zamiaru puścić tego płazem”.

Rzeczniczka MSW Camille Chaize określiła dotychczasowe wydarzenia jako „niemożliwe do tolerowania”, ale uznała, że ich „intensywność jest względnie słaba”. Zapowiedziała również, że w najbliższych dniach w okolicach Paryża zostaną rozmieszczone większe siły policyjne.

Działaczka policyjnej sekcji centrali związkowej Force Ouvriere, Linda Kebbab w wywiadzie dla „Le Figaro” za rosnący na przedmieściach niepokój i przemoc obwiania gangi handlarzy narkotyków. Przestępcy z powodu zamknięcia granic nie mogą sprowadzać narkotyków, a epidemia utrudnia też ich dystrybucję.

„Handlarze narkotyków są wściekli i żeby zachęcić klientów, chcą pokazać, że to oni rządzą w dzielnicach. Chodzi im o całkowite wyeliminowanie obecności policji z ich stref, po to, by bez przeszkód prowadzić swój biznes” – tłumaczyła Kebbab.

Komentator Jean Chichizola w tej samej gazecie zauważa, że „większość mieszkańców przedmieść jest ofiarą przestępczej mniejszości”.

