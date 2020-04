Wojciech Cejrowski po raz kolejny sceptycznie odniósł się do działań władz związanych z walką z koronawirusem. Publicysta wskazywał już na negatywne skutki powszechnej izolacji i innych obostrzeń. Teraz odniósł się do zaleceń, które prezydent Andrzej Duda dostał od szefa WHO.

„Szef #WHO to członek partii marksistowskiej oraz agent chiński-obecnie przedmiot śledztwa w sprawie kolaboracji z Chinami w zatajaniu pandemii, korupcji i fałszowania informacji dotyczących #chinskazaraza” – napisał Cejrowski.

Jak dodał, „Szef WHO podziękował Dudzie”. Jak informował na początku kwietnia PAP, Tedros Adhanom Ghebreyesus napisał do Prezydenta RP list. W piśmie tym dwukrotnie mu podziękował za podjęte kroki.

„Mam zaszczyt napisać do pana, aby podziękować za wszystkie pana wysiłki na rzecz ograniczenia skali i wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) i poprosić o wsparcie w zakresie katalizowania pilnie potrzebnego, szeroko zakrojonego »ruchu« społecznego w celu powstrzymania tej choroby tak szybko jak możliwe” – pisał wówczas szef WHO.

Wskazał też działania, które „wymagają przywództwa” Dudy, aby zwalczyć pandemię koronawirusa. Wymienił wśród nich m.in. ustanowienie centralnego sztabu kryzysowego, wdrożenie krajowej strategii testowania, izolacji zakażonych i weryfikacji kwarantanny. Wskazał też na wyposażenie lokalnych organów zdrowia publicznego w środki medyczne takie jak odzież ochronna. Szef WHO wskazał też na osobiste zaangażowanie Prezydenta do „mobilizacji społeczeństwa i pobudzenia ruchu społecznego w celu zwalczania COVID-19”.

Zdaniem Cejrowskiego, polski przywódca nie powinien ulegać „poleceniom chińskiego agenta”.

„#WHO od początku pandemii myliło się we wszystkim po kolei. Jeżeli prezydent Duda wykona polecenia chińskiego agenta, to byłoby bardzo inkryminujące. Powinien działać na ODWRÓT w stosunku do przysłanych mu zaleceń” – wskazał publicysta.

Wojciech Cejrowski postawił także pytanie o treść rozmowy, jaką Andrzej Duda przeprowadził z chińskim przywódcą.

„Ponawiam pytanie do @prezydentpl: o czym prezydent rozmawiał niedawno z chińskim dyktatorem? Nie obchodzi mnie czy „rozmowa odbywała się w przyjaznym tonie” (to byłoby niepokojące w sytuacji gdy Chiny z premedytacją zaraziły świat).Interesuje mnie o czym KONKRETNIE rozmawiano” – podkreślił.

Źródła: Twitter/PAP