Twitter będzie cenzurował wpisy na temat 5 G. YouTube na temat WHO [WIDEO]

Decyzja firmy Jacka Dorseya podyktowana jest doniesieniami o tym, że teorie spiskowe dotyczące sieci 5G, zwłaszcza te wiążące technologię z zachorowaniami na Covid-19, doprowadziły już do kilku aktów wandalizmu w różnych krajach. W ostatnim czasie tylko w Wielkiej Brytanii zniszczono lub podpalono co najmniej siedem masztów 5G.

Twitter zapowiada, że będzie traktował „wprowadzające w błąd” doniesienia dotyczące łączności 5G tak samo, jak dzisiaj traktuje szkodliwe posty o chorobie Covid-19 i koronawirusie SARS-CoV-2. Jak doprecyzowała w swoim oświadczeniu spółka, chodzi o treści, które „mogą prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury 5G bądź też powodować panikę wśród mieszkańców lub niepokoje społeczne na dużą skalę”.

– Od kilku tygodni naszym priorytetem jest usuwanie fake newsów dotyczących koronawirusa, zwłaszcza jeśli nawołują one do działań szkodliwych. Jak już niejednokrotnie wyjaśnialiśmy, nie blokujemy każdego postu zawierającego niekompletne lub wątpliwe informacje o Covid-19, a jedynie te, które mogą powodować realną krzywdę. Podobnie będzie w przypadku postów o 5G – powiedział w rozmowie z portalem TechCrunch rzecznik firmy.

Od wprowadzenia 18 marca nowej polityki ws. treści o Covid-19, Twitter usunął 2200 tego typu wpisów i zablokował 3,4 mln fałszywych kont.

Na początku kwietnia także YouTube zapowiedział, że zablokuje publikowanie niektórych materiałów o 5G. Chodziło wyłącznie o treści dopatrujące się związku pomiędzy technologią łączności bezprzewodowej 5G, a epidemią koronawirusa. Należący do koncernu Google serwis zaznaczył, że nie zamierza blokować innych teorii spiskowych dotyczących nowoczesnej technologii.

To oświadczenie jest całkowicie kłamliwe. Google i YouTube kłamią. Szefowa YouTube Susan Wojcicki w rozmowie z CNN zapowiedziała usuwanie nawet nagrań, które „idą w poprzek zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia„. Każdy kto ma inne zadnie niż WHO będzie przez YouTube ocenzurowany.

