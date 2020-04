Spurek błaga o interwencję ws. Polski. „Najwyższy czas na działania KE!”

– Komisja Europejska jest zawsze gotowa, by wspierać Radę w procedurach art. 7 w jakichkolwiek kwestiach, które powinny być dyskutowane, jednak wybory w Polsce nie są kwestią, którą planują podnieść w tym kontekście – mówił rzecznik KE Christian Wigand. Te słowa wyraźnie nie spodobały się Sylwii Spurek.

Europoseł(ka) wybrana z list Wiosny Biedronia dopytywała na Twitterze szefową KE Ursulę von der Leyen i Didiera Reyndersa, czy są pewni swojej decyzji związanej z Polską. „Potrzebujecie więcej informacji? Do wyborów prezydenckich pozostało tylko kilka tygodni… To najwyższy czas na działania KE!” – napisała po angielsku Spurek.

.@vonderleyen @dreynders are your sure about your decision on Poland? Do you need more information? Only few weeks are left to the presidential elections… It’s time to act for the EC! 🇪🇺🇵🇱#article7#RuleOfLaw https://t.co/CwmSlbAuWN

— Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) April 24, 2020