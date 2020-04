Jak wyjaśnia stacja BBC, połowa z nich otrzyma szczepionkę przeciw Covid-19, a połowa szczepionkę kontrolną, która chroni przed zapaleniem opon mózgowych, ale nie przed koronawirusem. Badani nie dowiedzą się, którą ze szczepionek otrzymali.

„Jestem naukowcem, więc chciałam spróbować wspierać proces naukowy, gdzie tylko mogę” – powiedziała BBC Elisa Granato, jedna z dwóch pierwszych osób, które otrzymały zastrzyk.

Szczepionkę opracowano w mniej niż trzy miesiące na Uniwersytecie w Oxfordzie.

„Osobiście mam wysoki poziom wiary w tę szczepionkę. Oczywiście, musimy ją przetestować i uzyskać dane od ludzi. Musimy pokazać, że ona działa i powstrzymuje przed zakażeniem koronawirusem, zanim użyjemy ją szerzej” – powiedziała prof. Sarah Gilbert z Instytutu Jennera na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Amazing Oxford vaccine team. If MHRA approval next week, ready to vaccinate 400 volunteers. pic.twitter.com/YXQXRJlNCJ

Szczepionka powstała na podstawie osłabionej wersji zwykłego wirusa przeziębienia od szympansów, który zmodyfikowano tak, że nie może się rozwijać u ludzi.

Sposobem, w jaki naukowcy uzyskają wiedzę, czy szczepionka na Covid-19 działa, jest porównanie liczby osób zakażonych koronawirusem w nadchodzących miesiącach w dwóch grupach testowych.

Priorytetowo do udziału w testach są traktowani pracownicy służby zdrowia, ponieważ są oni bardziej narażeni na kontakt z wirusem niż inni.

Szersze badanie, obejmujące około 5 tys. ochotników, rozpocznie się w najbliższych miesiącach.

The first human trial in Europe of a coronavirus vaccine has begun in Oxford.

Two volunteers were injected out of more than 800 people recruited for the study. #FirstpatientsinjectedasUKbeginsCoronavirusvaccinetrial https://t.co/hcKphTcWX1 pic.twitter.com/CMbg3u2JnA

— Juicygossips (@_Juicygossips) April 24, 2020