Kim Dzong-Un w ciężkim stanie? Specjalna misja z Chin już w Korei Północnej

Władze Chin wysłały 23. kwietnia do Korei Północnej grupę ekspertów mających pomóc w leczeniu przywódcy tego kraju Kim Dzong Una – podał w piątek Reuters. Agencja zapewnia, że informacja została potwierdzona przez trzy niezależne źródła.

Reuters informuje również, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania skierowane do wydziału międzynarodowego Komunistycznej Partii Chin i ministerstwa spraw zagranicznych Korei Północnej, czy to prawda, że chińscy eksperci pojechali do Korei Północnej, by pomóc leczyć przywódcę tego kraju.

Kim Dzong-Un w ciężkim stanie?

20. kwietnia telewizja CNN poinformowała, opierając się na źródłach w amerykańskiej administracji, o pogarszającym się stanie zdrowia Kim Dzong Una, który, według jej informatorów, miał przejść 12. kwietnia poważną chirurgiczną operację. Zabieg miał dotyczyć spraw sercowo-naczyniowych.

W czwartek prezydent Donald Trump powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu, że według posiadanych przez niego informacji spekulacje w mediach na temat pogarszającego się zdrowia Kim Dzong Una nie mają faktycznych podstaw.

– Nie mam nic, czym mogę się dzisiaj podzielić, ale Amerykanie powinni wiedzieć, że obserwujemy sytuację bardzo uważnie – powiedział na antenie Fox News Mike Pompeo.

