POSTĘPUJĄCA ISLAMIZACJA. Brytyjscy lewacy postanowili obchodzić ramadan

Czasy pandemii zmieniają świat, jaki do tej pory znaliśmy. Ewoluują także pomysły postępowców. Partia Liberalnych Demokratów postanowiła wspierać różnorodność obchodząc ramadan. Jej przedstawiciele rozpoczęli w Internecie akcję z hasztagiem #LibDemIftar. Inicjatorką całego wydarzenia jest działaczka partii i muzułmanka Hina Bokhari. Post w ramadanie jest jednym z pięciu filarów islamu.

Przy okazji pojawiły się także osobiste wątki. Deputowana Layla Moran stwierdziła, że to jej „pierwszy post w życiu”. „Nie jesteście sami, przejdziemy przez to razem” – zapewniała. Okazało się jednak, że wytrzymała tylko kilka dni. Ramadan zaczął się bowiem 23 kwietnia.

Yey! I've finally broken my fast – ending my first ever Ramadan fast with my fave dish Malfouf! So grateful for this experience and I'm thankful for what I've learned. I have a huge amount of respect for the Muslims who do this daily for a month. Remember to support @TrussellTr … pic.twitter.com/X3F9LKwskI

Z koeli Christine Jardine stwierdziła, że „islam i ramadan już wcześniej dotknęły jej życia w pozytywny sposób”. Dodała również, iż cieszy się, że może wesprzeć społeczność muzułmańską w „tym świętym miesiącu”.

It’s 3pm and so far #LibDemiftar is going well. Islam and Ramadan in particular have touched my life before and always in positive ways so I am happy to do what I can to support our Muslim community in this holy month.

„Mój pierwszy post podczas świętego miesiąca Ramadan. Nie jesteście sami, muzułmanie” – napisał Ed Davey, zdając relację z przygotowywania posiłku przed świtem.

A pre-dawn meal today

Preparing for my first ever fast in the holy month of Ramadan

For Muslims doing Ramadan in isolation, you are not alone!#RamadanMubarak #LibDemIftar pic.twitter.com/Saf7Q9hEEI

— Ed Davey MP 🔶🇪🇺 #StayHomeSaveLives #ProtectNHS (@EdwardJDavey) April 25, 2020