Hotele otwarte, ale nie całkowicie. Czego nadal nie będzie wolno?

W hotelach czy pensjonatach nie będzie można korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów i saun oraz dyskotek – to niektóre wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branży hotelarskiej. Dodano, że personel sprzątający powinien być wyposażony jednorazowe maseczki i rękawiczki.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 4 maja otworzone zostaną hotele i miejsca noclegowe. Szczegóły odnośnie innych zdejmowanych obostrzeń dostępne w TYM miejscu.

W hotelach i miejscach noclegowych zostaną wdrożone specjalne procedury bezpieczeństwa. Pracownicy mają zachowywać odległość pomiędzy sobą minimum 1,5 metra.

Wytyczne ministerstwa zakładają też zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów – np. stołówki pracowniczej, szatni itp. „W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m” – czytamy.

Środki ochrony indywidualnej

Resor zaleca też wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby, a – tam gdzie jest to możliwe – wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Pracownikom rekomenduje się:

przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem,

nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków,

zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),

regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.),

podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka,

regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,

unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Resort w wytycznych wskazuje na zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

„Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy” – czytamy.

„Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych” – napisano.

Procedury na wypadek zakażenia

MR wskazało na konieczność przygotowania procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

W wytycznych poinformowano o umieszczeniu:

w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu,

dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

MR rekomenduje zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji oraz wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

Co będzie nieczynne?

Resort zaleca ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji i ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.

Zaleca też wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki.

Podkreślono bezwzględny zakaz przebywania w hotelu/obiekcie/pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych i bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Sprzątanie tylko na życzenie klienta

„Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia – dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii” – napisano.

Dodano, że personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 st. C z dodatkiem detergentu.

Poinformowano o zakazie używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

Restauracje i bary w hotelach

MR podał, że restauracje i bary w hotelach czy pensjonatach pracują w reżimie sanitarnym – z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu. Mają możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.

Poinformowano o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu sprzętów hotelowych udostępnianych gościom, takich jak np. rower, kajak.

Dodano o potrzebie wyznaczenia i przygotowania m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.