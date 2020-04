Szef sanepidu nie przyjął mandatu za brak maseczki. „Są nielegalne. Nie mamy stanu wyjątkowego”

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy dał się złapać bez maseczki. Policjanci chcieli wlepić mu mandat, jednak ten go nie przyjął twierdząc, że ta sankcja jest nielegalna. „Nie mamy stanu wyjątkowego” – bronił się.

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce panuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Temu kto się nie zastosuje grożą kary od 5 000 do 30 000 zł nakładane przez GIS.

W samym GIS jednak zdania co do potrzeby zakładania masek są podzielone. Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy przechodził przez park – gdy parki były jeszcze zamknięte – i funkcjonariusze przyłapali go z odkrytą całą twarzą.

Za pierwszym razem dostał pouczenie. Pojechał też drugi raz – parków wciąż nie otworzono. Wtedy już dostał mandat. Kary nie przyjął, a tłumaczył się tak jak ci wszyscy, których sanepid karze.

– To jest sankcja ze stanu wyjątkowego, którego nie mamy – mówił.

Co ciekawe Sanepid, którego legnickiego oddziału mężczyzna jest dyrektorem, od początku epidemii nałożył na Polaków ponad milion zł kary za podobne „wykroczenia”.

Źródło: TVP Wrocław