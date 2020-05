Pracownik firmy kompletującej pakiety wyborcze zarażony koronawirusem

Pracownik firmy EDC Expert Direct Communication, która na zlecenie Poczty Polskiej kompletuje pakiety wyborcze, jest zarażony koronawirusem. Informację potwierdził sanepid.

6 kwietnia Sejm przegłosował ustawę o wyborach korespondencyjnych jako wyłącznej formie głosowania w nadchodzących wyborach prezydenckich. Ustawa trafiła do Senatu, który zajmie się nią podczas posiedzenia 5-6 maja. Mimo że prawo jeszcze nie obowiązuje, premier Mateusz Morawiecki zlecił dwóm spółkom publicznym organizację wyborów korespondencyjnych. Chodzi o Pocztę Polską i Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Pakiety Wyborcze poszły zatem do druku.

Obydwie spółki część zleconych im zadań przekazały dalej – prywatnym podwykonawcom. Poczta Polska miała wybrać kilka firm drukujących koperty oraz kompletujących w całość pakiety wyborcze. Do tej pory jednak nie wiadomo, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych poczta podjęła współpracę z prywatnymi podmiotami.

Pakiety miała przygotowywać m.in. EDC Expert Direct Communication z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak podaje TVN24, po tym jak rozpoczął się proces „konfekcjonowania”, czyli druku kopert i łączenia ich w pakiety wyborcze z kartami do głosowania, u jednego z pracowników wykryto koronawirusa.

TVN powołuje się także na słowa senatora PO Krzysztofa Brejzy, który skierował pytania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ws. firmy.

– Dostałem odpowiedź, z której wynika, że pracownik tej spółki został przyjęty do szpitala w Łodzi 28 kwietnia – mówił polityk. Przeprowadzony w szpitalu test wykazał obecność koronawirusa u pracownika.

Z odpowiedzi sanepidu na pytania Brejzy wynika, że pracownicy firmy, którzy mieli kontakt z zakażonym, zostali poddani kwarantannie. „PPIS w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do właściciela firmy o przedstawienie procedur wdrożonych na terenie zakładu pracy” – czytamy w piśmie.

Według informacji przekazanych przez PPIS w Piotrkowie Trybunalskim, zakład podjął działania „adekwatne do zaistniałej sytuacji”.

Na tym jednak nie koniec. Bowiem to od mieszczącego się w Wieliczce podwykonawcy EDC Expert Communication, miały wyciec do polityków pakiety wyborcze. Jako pierwszy ujawnił go kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek.

Poczta Polska domaga się działania służb w tej sprawie. Wyciek ma zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

