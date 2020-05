„Do Nowego Jorku przybywa ważny nowy gość, a tym gościem jest Kupidyn” – oświadczył burmistrz.

O „Projekcie Kupidyn” powiadomili wspólnie de Blasio oraz przewodniczący Rady Miejskiej Corey Johnson. W jego opracowaniu brał m.in. udział Departament ds. Informacji, Technologii i Telekomunikacji.

Burmistrz podał szczegóły w nagraniu wideo, w którym odpowiadał na pytania przesłane przez nowojorczyków. Powiadomił m.in., że usługa będzie dostępna pod adresem nyc.gov/cupid.

„Choć tyle przeżyliśmy w tym mieście, mimo że walczymy z pandemią, ta pandemia nie może powstrzymać miłości. I tak dla was wszystkich oczekujących na ślub, jesteśmy z powrotem w biznesie i jesteśmy gotowi służyć wam i gotowi z wami świętować” – zapewniał de Blasio.

Kilka tygodni temu gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zapowiedział podpisanie rozporządzenia wykonawczego umożliwiającego parom na uzyskanie świadectwa ślubu na odległość. Dokument zezwala urzędnikom na przeprowadzanie ceremonii za pośrednictwem łącza wideo.

You asked, and we delivered: Cupid is coming to New York City this week. On Thursday, May 7, you'll be able to get your marriage license online at https://t.co/ytYkkacThz.

