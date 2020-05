Francuska telewizja pokazała dokument o Uzbekistanie. Widzowie zobaczyli brzydki napis na Prawo i Sprawiedliwość [VIDEO]

Hasło „Je*** PiS” zyskało międzynarodowy status. Napis tej treści pojawił się w filmie dokumentalnym francuskiej telewizji o Uzbekistanie.

Telewizja France TV wyemitowała odcinek z serii filmów dokumentalnych dot. Jedwabnego Szlaku. Odcinek „Ouzbékistan, sur la route de la Soie” przykuł uwagę polskich widzów.

Powodem był wrak statku przy mieście Moʻynoq, na który zbliżenie zrobili Francuzi. Na wraku widniał wielki napis „Je*** PiS”.

Gdy zdjęcie pierwszy raz trafiło do sieci w weekend myślano, że to fake. Jednak szybko okazało się, że to oryginał.

Zweryfikowana informacja 🙈😜 pic.twitter.com/yYsVfFHgb7 — Krystian Robert Mateus (@kikilesss) May 3, 2020

Film można zobaczyć na stronie internetowej telewizji – o ile mamy francuskie IP. Co więcej, wrak z napisem znajdziemy również w Google Maps.

Według Google Maps, zdjęcia pochodzą z listopada 2019 roku.

Hasło „Je*** PiS” zyskało na popularności na początku kwietnia, gdy przejęto na Facebooku grupę „Małgorzata Wassermann Na Prezydenta Krakowa!”, która powstała dwa lata wcześniej.

Na stronie udzielali się sympatycy i politycy PiS. Jakim cudem wpadła w ręce przeciwników partii nie wiadomo.

