Plan na „Polskę po epidemii” Krzysztofa Bosaka. 4 filary dla ratowania kraju [VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta RP – Krzysztof Bosak zwołał konferencję, na której przedstawił swój plan na „Polskę po epidemii”. Towarzyszyli mu specjaliści od prawa – były poseł Jacek Wilk, oraz członek Ruchu Narodowego i Konfederacji Michał Wawer.

Plan Krzysztofa Bosaka na „Polskę po epidemii” opiera się na czterech filarach. Są to kolejno:

1. Niskie podatki – podwyżka kwoty wolnej, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i obniżka VAT-u na żywność. Bosak nie zgadza się również na wprowadzanie nowych podatków.

2. Sprzątanie po tzw. „tarczy” – należy naprawić to co popsuła „tarcza antykryzysowa” PiS. To znaczy, że trzeba usunąć fiskalizm i nadmuchaną biurokrację.

3. Szukanie oszczędności – Bosak uważa, że należy przejrzeć wydatki publiczne i ograniczyć te, które są niepotrzebne. Należy również powstrzymać rozrzutność rządu.

4. Powstrzymanie suszy – Polska zmaga się z suszą i jest to fakt, któremu nikt mający rodzinę lub znajomych na wsi nie może zaprzeczyć. Krzysztof Bosak chce zaproponować nową strategię dla polskiej gospodarki wodnej.

– To z czym mamy obecnie do czynienia, to jest najprawdopodobniej najgłębszy kryzys gospodarczy w Polsce od końca lat 80-tych – mówił podczas konferencji Jacek Wilk. Konfederata współtworzył program Krzysztofa Bosaka, który ma temu kryzysowi zaradzić.

– W czasach kryzysu […] regularnie słyszymy od rządu „nie mammy pieniędzy” […] i jest to usprawiedliwieniem dla podnoszenia podatków. Tymczasem jeśli przyjrzymy się polskiemu budżetowi […] to okazuje się, że jest tam bardzo wiele wydatków zbędnych – zauważa Michał Wawer. Plan Krzysztofa Bosaka zakłada oszczędności poczynione właśnie na ograniczeniu tych zbędnych wydatków.