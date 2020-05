W Parlamencie ważą się losy nie tylko najbliższych wyborów prezydenckich, lecz także koalicji rządzącej. Wiceszef Porozumienia Robert Anacki twierdzi, że Zjednoczoną Prawicę czeka „renegocjacja warunków”.

W środę lub czwartek do Sejmu wpłynie stanowisko Senatu ws. ustawy o powszechnych wyborach korespondencyjnych. Rozwiązanie to usilnie forsuje Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwne temu są opozycja oraz m.in. szef koalicyjnego Porozumienia Jarosław Gowin. Najprawdopodobniej to głosy parlamentarzystów tej formacji będą decydujące. Możliwy jest więc rozłam w Zjednoczonej Prawicy.

– My, jako Porozumienie, chcemy realizować program Zjednoczonej Prawicy, ale też dokładać do niego swoją nutę. W tym wypadku, w kwestii terminu zbliżających się wyborów fundamentalnie się nie zgadzamy i przedstawiliśmy argumenty, myślę, że merytoryczne – powiedział w poniedziałek na antenie Polsat News wiceprezes Porozumienia.

– To jest wydźwięk tego, jakie są oczekiwania Polaków w stosunku do tego terminu wyborów, a także tego, jak wygląda święto demokracji w naszej definicji jako Porozumienia – dodał Anacki.

Wiceszef partii Gowina podkreślał, że Porozumienie optuje za przesunięciem terminu wyborów prezydenckich. Jednocześnie wskazał, że nie można ich jednak przekładać „w nieskończoność”.

Anacki odniósł się także do wewnętrznej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Jak zaznaczył, „koalicję buduje się przede wszystkim programowo”. – Studziłbym emocje co do trwałości Zjednoczonej Prawicy – powiedział.

Wiceprezes Porozumienia przedstawił swoją wizję na najbliższą przyszłość dla koalicji rządzącej.

– Zjednoczona Prawica może przyjąć nieco inną formułę. Na pewno będzie wymagała renegocjacji warunków. Myślę, że nuta porozumienia, podejście wolnorynkowe do gospodarki, kwestie gospodarcze muszą dzisiaj dominować – mówił Anacki.

Źródło: Polsat News