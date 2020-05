W Parlamencie wciąż ważą się losy wyborów korespondencyjnych. Niepewne są bowiem głosy posłów Porozumienia Jarosława Gowina. Wiceszef tej partii stwierdził, że Zjednoczoną Prawicę czekają „renegocjacje”. PiS natomiast wprost grozi posłom Gowina.

– Jeśli posłowie Porozumienia zagłosują w Sejmie przeciw ustawie o głosowaniu korespondencyjnym, będą musieli opuścić klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczoną Prawicę – oświadczył w poniedziałek szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Do słów Krzysztofa Sobolewskiego odniósł się przewodniczący Porozumienia i wiceprzewodniczący klubu PiS.

„Zaznaczam, że wybory 10-go maja nie były objęte umową koalicyjną. W Zjednoczonej Prawicy to my jesteśmy tą stroną, która dotrzymuje swoich zobowiązań. Nie stawiajmy ultimatum, szukajmy porozumienia” – napisał Michał Wypij.

Zaznaczam, że wybory 10-go maja nie były objęte umową koalicyjną. W Zjednoczonej Prawicy to my jesteśmy tą stroną, która dotrzymuje swoich zobowiązań. Nie stawiajmy ultimatum, szukajmy porozumienia. https://t.co/EfzfiEAsR6 — Michał Wypij (@michalwypij) May 4, 2020

Głos Sobolewskiego nie był jedynym, który sugerował, że koalicja może się rozpaść. – Jeśli ktoś dogłębnie i istotnie nie zgadza się ze swoim środowiskiem politycznym, to pewnie, w którymś momencie musi zdawać sprawę, że te drogi się rozejdą – stwierdził rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Wygląda więc na to, że partia Jarosława Kaczyńskiego próbuje zaszantażować Jarosława Gowina. PiS za wszelką cenę chce bowiem przeprowadzić majowe wybory korespondencyjne, wokół których już narosło wiele kontrowersji. Przygotowania do ich organizacji partia rządząca rozpoczęła bez odpowiedniej podstawy prawnej. Ponadto wyciekły pakiety wyborcze, które upublicznił jeden z kandydatów, Stanisław Żółtek. Były europoseł miał je otrzymać od pracownika jednej z firm, której zlecono pakowanie pakietów do głosowania. Według jego relacji, karty były pozostawione bez nadzoru.

Ustawa, która wprowadzałaby powszechne głosowanie korespondencyjne, wciąż znajduje się w Senacie. Izba wyższa polskiego Parlamentu zajmie się nią na posiedzeniu, które rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do środy.

Bardzo prawdopodobne jest, że Senat ustawę odrzuci w całości. Wczoraj taką rekomendację przedstawiły trzy połączone komisje senackie: ustawodawcza, praw człowieka i samorządu terytorialnego.

Dziś także Sejm wznowi przerwane w zeszłym tygodniu posiedzenie. Potrwa ono do czwartku. W harmonogramie przewidziano dwa możliwe terminy głosowania nad stanowiskiem Senatu ws. ustawy o wyborach korespondencyjnych. Odbędzie się ono w środę w godz. 16-18 lub w czwartek o godz. 10. Do odrzucenia ewentualnego weta lub poprawek Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów.

Źródła: Twitter/se.pl /nczas.com