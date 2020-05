Wzrost bezrobocia w kwietniu. Bez pracy jest prawie milion Polaków

Odnotowano wzrost bezrobocia w kwietniu. Szacowana stopa wyniosła 5,7 proc. W porównaniu z marcem jest to wzrost o 0,3 proc. Bez pracy pozostaje prawie milion Polaków.

– Jesteśmy dziś w szczytowym okresie epidemii i ograniczenia luzujemy. Uzasadnienie? Chyba tylko polityczne, bo z krzywej epidemii nie wynikają żadne argumenty za luzowaniem życia w kraju – mówił niedawno Andrzej Sośnierz w rozmowie z Marcinem Zasadą z „Dziennika Zachodniego”.

– A skoro tak, to nasuwa się pytanie: po co w ogóle je wprowadziliśmy? Przez 2 miesiące mroziliśmy gospodarkę bezsensownie, narażając się na wielomiliardowe straty. Teraz zdejmujemy ograniczenia, gdy epidemia narasta. To przeczy wszelkiej logice i wytłumaczenie jest niestety tylko jedno: wybory. Ale co ludzie mają o tym wszystkim myśleć? Jeśli zrozumieją, że rząd popełnił błąd, to jak dalej ich dyscyplinować? To będzie dramat na własne życzenie – dodał polityk z obozu władzy.

Warto przypominać tę wypowiedź polityka Porozumienia, ponieważ jeśli obostrzenia rzeczywiście były niepotrzebne, to znaczy, że rząd bezsensownie sprowokował kryzys. Jednym ze skutków restrykcji wywołanych pandemiczną histerią jest właśnie wzrost bezrobocia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. – z poziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. w końcu kwietnia. Oczywiście rzeczywisty wzrost może być o wiele wyższy, bo są to dane którymi wyjątkowo łatwo się manipuluje.

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia wyniosła ok. 964,8 tys. osób. Oznacza to, że tylko w ciągu miesiąca prace straciło 55,4 tys. osób.

Najwyższy wzrost bezrobocia odnotowały województwa: warmińsko-mazurskie o zachodniopomorskie. Tam wzrost sięgnął 0,6 punktu procentowego.

Źródło: rp.pl