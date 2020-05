Kacper Czechowicz, członek sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i działacz Nowoczesnej, zamieścił w mediach społecznościowych szokujący wpis. Politycy i prawnicy domagają się wyjaśnień od Koalicji Obywatelskiej.

Czechowicz był współpracownikiem biura krajowego i klubu poselskiego Nowoczesnej. Pracował także w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Jak informuje działacz Konfederacji Konrad Smuniewski, brał udział w kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ponadto w ostatnich wyborach samorządowych sam kandydował na radnego dzielnicy z ramienia KO. Czechowicz jest też studentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski ujawnił, że Czechowicz miał umieścić w mediach społecznościowych skandaliczny wpis. Nawoływał w nim do araku nożem na działaczkę pro-life.

„Ok, przeczytałem, ughhhhhh. Baba w*****a się w decyzje kobiecie, która nie chciała dziecka. J***ć ją nożem” – pisał Czechowicz.

„Kilkunastu studentów UW dopuściło się skierowania gróźb karalnych w kierunku prawicowej aktywistki. Padały słowa m.in. o wbiciu jej noża w ciało, co napisał członek @Nowoczesna i student politologii, Kacper Czechowicz. Piszemy z prawnikiem wnioski do prokuratury i komisji dyscyplinarnej UW. Nie będzie równych i równiejszych, trzeba wziąć się za nich, póki nie doszło do zbrodni. Mam nadzieję, że Ci przestępcy dostaną większe kary, niż ja za poglądy polityczne” – poinformował na Twitterze Smuniewski.

Piszemy z prawnikiem wnioski do prokuratury i komisji dyscyplinarnej UW. Nie będzie równych i równiejszych, trzeba wziąć się za nich, póki nie doszło do zbrodni. Mam nadzieję, że Ci przestępcy dostaną większe kary, niż ja za poglądy polityczne @anna_korzekwa — Konrad Smuniewski (@SmuniewskiK) May 8, 2020

Tutaj jego groźbą względem działaczki. pic.twitter.com/a2EXk4MEy0 — Zuzanna Trela (@TrelaZuzanna) May 8, 2020

Do sprawy odniósł się także prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. Zaapelował do Nowoczesnej o wyjaśnienie sprawy.

„Dla jakości debaty publicznej i eliminacji agresji słownej i gróźb przemocy fizycznej – dobrze by tę sprawę w pełni wyjaśnić” – napisał.

Dla jakości debaty publicznej i eliminacji agresji słownej i gróźb przemocy fizycznej – dobrze by tę sprawę w pełni wyjaśnić.@Nowoczesna https://t.co/mW3S9N3Qx8 — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) May 9, 2020

Kacper Czechowicz miał także współpracować z politykami Platformy Obywatelskiej – Małgorzatą Kidawą-Błońską i Rafałem Trzaskowskim.

Czechowicz to także współpracownik @trzaskowski_ Ciekawe czy Pan prezydent Warszawy odetnie się od bandyty, który chce nożować kobiety. Tutaj razem na wspólnym ulotkowaniu. pic.twitter.com/oVVJxlqSQw — Konrad Smuniewski (@SmuniewskiK) May 8, 2020

