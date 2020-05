Morawiecki poda się do dymisji?! Są przecieki kto ma go zastąpić

„Gazeta Prawna” dotarła do zaskakujących informacji nt. przyszłości rządu. Możliwe, że nowym premierem mniejszościowego rządu zostanie Mariusz Błaszczak.

Na Nowogrodzkiej w siedzibie PiS trwa narada kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. „Gazeta Prawna” przekonuje, że efektem burzliwych rozmów mają być m.in. przyspieszone wybory prezydenckie – już 23 maja.

To jednak nie koniec rewelacji. Według doniesień gazety do dymisji może podać się premier Mateusz Morawiecki.

– Morawiecki jest lojalny, zaakceptuje decyzję kierownictwa w sprawie wyborów – powiedział „Gazecie Prawnej” polityk PiS. Jednak to właśnie otoczenie Morawieckiego ma być przeciwne forsowaniu wyborów 23 maja.

– Dlatego partyjny beton PiS sufluje wymianę Morawieckiego na Mariusza Błaszczaka – twierdzi jeden z informatorów gazety. Jednak napięcie w PiS jest olbrzymie, dlatego po odejściu gowinowców istnieje też plan awaryjny… w postaci rządu technicznego.

Rząd techniczny mieliby tworzyć apolityczni, niezależni eksperci. Ale to rozwiązanie wymaga porozumienia z opozycją.

Według „Gazety Prawnej” kryzys podgrzewa były szef TVP Jacek Kurski. To on właśnie on ma przekonywać Jarosława Kaczyńskiego, że przesunięcie wyborów zmniejsza lub nawet przekreśla szanse Andrzeja Dudy na reelekcję.

– Mówił, że już obecne sondaże pokazują, że Hołownia idzie w górę i teraz prezydent nie wygra w pierwszej turze, a jak wybory będą przesunięte, będzie jeszcze gorzej – przekonuje informator „Gazety Prawnej”.

Majowe wybory ma popierać też Zbigniew Ziobro.

Źródło: Gazeta Prawna