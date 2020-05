Kolejny nowoczesny polityczek wzywa do mordów. Poznajmy Kamila Kurosza [FOTO]

Kolejny działaczek i polityczek Nowoczesnej podżega do popełnienia zbrodni. Tym razem to były szef domniemanej partii w Przemyślu i kandydat do Sejmu Kamil Kurosz.

Kamil Kurosz jest tak nowoczesny, postępowy, tolerancyjny że dla dobra ojczyzny gotów się nawet poświecić i osobiście zabić Kaczyńskiego. Tak przynajmniej wynika z tego co wypisuje publicznie.

„Jestem coraz bliżej poświecenia się dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i fizycznej eliminacji kaczego ch..a” – pisze w mediach społecznościowych.

Kurosz nie wykropkował miana jakim obdarzył prezesa PS. Kontekst nie pozostawia wątpliwości o kogo chodzi.

Tak więc Kurosz obmyśla, czy aby nie zostać terrorystą. Nie zdradza jednak w jaki sposób miałby się poświecić i dokonać owej „eliminacji”. Być może zapatrzył się na islamskich fanatyków z ISIS wysadzających się w powietrze.

Kurosz podżega też do wymordowania około 40 procent Polaków. „ Już za późno na litość. Trzeba tą (pisownia oryginalna) zarazę unicestwić. Fizycznie” – nawołuje do ludobójstwa polityczek Nowoczesnej.

Nie wiadomo jednak które wzorce są Kuroszowi bliższe – te muzułmańskich fanatyków obcinających głowy, czy też raczej nazistowskie prosto z obozów zagłady.

„Przychylam się do wniosku pisowskich senatorów o utajnienie. Należy utajnić obrady, a następnie zapędzić wszystkie pisowskie szumowiny z @pisorgpl do jednej sali i wpuścić gaz” – pisze bardzo zadowolony z siebie Kurosz szczerząc wirtualne zęby.

Podżegacz Kurosz był szefem Nowoczesnej w Przemyślu i kandydował nawet do Sejmu

Wczoraj przedstawiliśmy Państwu niejakiego Kacpra Aleksandra Czechowicza, również działaczka i polityczka Nowoczesnej. Ten z kolei publicznie podżegał do zabójstwa i okrutnego gwałtu na działaczce pro-life. Zuzannie Wiewiórce.

Nie wiadomo skąd Petru i Lubnauer brali kadry do swego ugrupowania. Być może wśród nowoczesnych, otwartych, postępowych o tolerancyjnych przeprowadzili jakieś testy, by wyłowić młode zdolne jednostki. A może też ich sobie wyhodowali. Rozwiązaniem tych zagadek to już powinna zająć się prokuratura oraz mamusia z tatusiem spod celi.