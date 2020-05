Od 6 maja w Polsce mogą funkcjonować żłobki i przedszkola. Ostateczna decyzja o ich otwarciu należy do ich organów założycielskich. Samorządy jednak niechętnie przyjęły tę informację. Otwarcie szkół to bardziej odległa perspektywa. Szef MEN Dariusz Piontkowski poinformował, że „być może w końcu maja” szkoły będą mogły zapewnić opiekę dzieciom z klas 1-3.

Pracownia SW Research przeprowadziła sondaż dla portalu rp.pl. Ankietowanych zapytano, czy otwarcie szkół w Polsce powinno nastąpić przed wakacjami.

W związku z epidemią koronawirusa placówki oświatowe nie prowadzą działalności edukacyjnej od 12 marca. Działalność opiekuńczą szkoły zakończyły natomiast 16 marca. W związku z tym na czerwiec przesunięto terminy matur, a także odwołano ich ustną część. W następnym miesiącu do egzaminów przystąpią także ósmoklasiści.

Żłobki i przedszkola mogą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym. Do 12. ograniczono liczbę dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach jednej grupy przedszkolnej.

Z sondażu SW Research wynika jednak, że Polacy nie chcą otwierania szkół przed wakacjami. Przeciwnych temu pomysłowi jest bowiem aż 51,1 proc. ankietowanych. Otwarcia szkół jeszcze w tym roku szkolnym chciałoby natomiast 28,3 proc. respondentów. Odpowiedź „Nie mam zdania” wybrało z kolei 20,5 proc. badanych.

– Pomysłu wznowienia nauki w salach lekcyjnych przed wakacjami nie popiera ponad połowa kobiet i rzadziej niż co drugi mężczyzna. Prowadzeniu lekcji w tradycyjny sposób sprzeciwiają się znacznie częściej osoby do 24 roku życia (73%). Tego zdania są też częściej badani, których dochody nie przekraczają 1000 zł (57%). Rzadziej niż ogół badanych wznowieniu zajęć w szkołach sprzeciwiają się respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym – blisko co trzeci z nich oraz osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców – mniej niż połowa z nich – skomentował wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.

Badania przeprowadzono wśród internautów korzystających z SW Panel w dniach 5-6 maja 2020 r. W sondażu wzięło udział 800 osób powyżej 18. roku życia. Próbę wybrano w sposób losowo-kwotowy. „Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne” – czytamy.

Źródła: rp.pl/nczas.com