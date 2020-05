Interpol ściga żonę amerykańskiego dyplomaty

Czerwona nota to nakaz zatrzymania i ekstradycji osoby podejrzanej o poważne przestępstwo. W tym przypadku chodzi o wypadek z 2019 roku. Harry Dunn, 19-letni Brytyjczyk, zmarł 27 sierpnia 2019 r. po zderzeniu swojego motocykla z samochodem jadącym po… złej stronie drogi.

Do wypadku doszło w pobliżu amerykańskiej bazy w środkowej Anglii. Kierowcą auta, któremu pomylił się ruch prawostronny z lewostronnym była Anne Sacoolas, żona dyplomaty USA, który według niektórych jest też agentem CIA. W grudniu kobieta została oskarżona o niebezpieczną jazdę i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Powołując się na immunitet, dyplomata i jego żona wrócili do Stanów Zjednoczonych. Teraz Interpol wydał „czerwoną notę” dotyczącą osób poszukiwanych. Jest to rodzaj wniosku o zatrzymanie w celu ekstradycji na podstawie nakazu aresztowania lub orzeczenia sądowego państwa składającego wniosek. Nie jest to jednak jeszcze wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania.

Bezpośrednią prośbę Wielkiej Brytanii do Waszyngtonu odrzucił Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo. Od tego czasu mówi się o ochłodzeniu relacji tych krajów. Uruchomienie teraz Interpolu tych relacji raczej nie poprawi.

„Gdyby Stany Zjednoczone przyjęły wniosek Wielkiej Brytanii o ekstradycję, usunęłyby znaczenie powoływania się na immunitet dyplomatyczny i stworzyłyby niezwykle niepokojący precedens” – powiedział rzecznik Departamentu Stanu.

