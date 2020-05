Skąd się wziął koronawirus? Spisek Sorosa i Gatesa, sieć 5G i tajemnicze proroctwa sprzed ponad 30 lat

Śledzisz trasę jachtu Kulczyka i przy pomocy YouTube’a tłumaczysz znajomym, że Ziemia jest płaska? Na pewno zainteresują cię te teorie o powstaniu koronawirusa.

Epidemię koronawirusa już w 1981 roku przewidział amerykański pisarz

Koronawirus pojawił się w powieści „Oczy Ciemności” z 1981 roku? Tak twierdzą niektórzy Internauci. „Li Chen uciekł do Stanów zabierając ze sobą dyskietkę z danymi o najważniejszej broni biologicznej Chińczyków z dziesięciu ostatnich lat. Nazwali ją ‚Wuhan-400’, ponieważ została wynaleziona w laboratorium RDNA mieszczącym się w pobliżu miasta Wuhan […] Wuhan-400 jest bronią doskonałą” – to fragment książki autorstwa Dean Koontza.

Czyżby pisarz przewidział to, co wydarzy się dopiero za 40 lat? Raczej wątpliwe. Laboratorium Wuhan budziło jednak zaciekawienie pisarzy już dużo wcześniej i gdy Koontz szukał miejsca, w którym mógłby powstać śmiercionośny wirus, to Wuhan było naturalnym wyborem.

Sama książka opowiada matce, która chce dowiedzieć się dlaczego zginął jej syn i czternastka innych chłopców. Dzieci zginęły w katastrofie autobusu, a nie przez epidemię.

5G wywołuje koronawirusa

Dużą popularność w Internecie zdobywa teoria wedle której sieć 5G mogłaby być odpowiedzialna za epidemię koronawirusa. Na forum portalu spidersweb.pl pojawił się wpis sugerujący, że z epidemiami łączą się wszystkie daty związane z rozwojem łączności radiowej:

Redaktor portalu spidersweb.pl odpowiedział na tę wyliczankę, której treść okazała się „fejkiem”, swoją własną:

Dużo poważniej do tematu podeszły Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i WHO. Obie organizacje ustosunkowały się do zarzutów wobec 5G.

„Teorie o tym, że objawy osób zakażonych wirusem to efekt działania szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego są nieprawdziwe i mają na celu jedynie szerzenie dezinformacji w społeczeństwie. Żadne rzetelnie przygotowane badania naukowe nie wskazują na powiązania promieniowania niejonizującego, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, z powstawaniem nowotworów i innych chorób. Potwierdza to między innymi Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), która stale bada te zależności” – pisze PIIT.

„Niestety, wiele grup wykorzystuje strach przed wirusem do dezinformacji i kłamliwych teorii na temat sieci telekomunikacyjnych, głównie 5G, oraz rzekomej szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego (PEM). Niektórzy podżegają wręcz do niszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej, wzorując się na ostatnich bandyckich podpaleniach masztów w Wielkiej Brytanii” – czytamy dalej.

WHO udostępniło natomiast grafikę informującą, że wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową i 5G nie ma na niego żadnego wpływu:

Tajemniczy monolit w USA

W 1981 roku w jednym z hrabstw na południu Ameryki zbudowano ogromny kamienny monolit znany jak Georgia Guidestones. Na kamieniu widnieje napis „Utrzymaj populację ludzkość poniżej 500 000 000 w ciągłej równowadze z naturą”.

Portal „globalna.info” łączy napis na kamieniu z koronawirusem z Chin. „Masy ludzi przestały myśleć krytycznie obecnie proces myślowy przebiega grupowo i na rozkaz mediów głównego ścieku. Działało to dobrze przez wiele lat, lecz obecny wiek informacji umożliwił wielu ludziom dostęp do sprzecznych informacji, a wiele z „teorii spiskowych” okazało się niezaprzeczalnie prawdziwych. […] Dziś możemy dodać kolejną “teorię” do listy, ponieważ koronawirus Wuhan Novel 2019 (2019-nCoV) coraz bardziej przypomina opracowaną przez rząd broń biologiczną” – czytamy na portalu.

Jako dowód na słuszności teorii redaktorzy „Globalnej” przywołują m.in. prędkość z jaką wirus zaczął się rozprzestrzeniać. Nie jest to zbyt przekonujący argument…

To wszystko wina Billa Gatesa!

Pojawia się też teoria, że pandemię zaplanował miliarder – Bill Gates. Wszystko dlatego, że na sponsorowanym przez niegoświatowe Forum Gospodarczy pod koniec 2019 r. przedstawiono symulację globalnej pandemii. Należy tu jednak wtrącić, że zarazy, epidemie czy pandemię pojawiały się w historii cyklicznie. Naukowcy przewidywali, że w końcu jakaś się znów pojawi już od kilkudziesięciu lat.

Ci, którzy chcieliby jednak zobaczyć „dlaczego to wszystko wina Gatesa”, na pewno zainteresują się poniższym wideem:

To wszystko wina Sorosa!

Istnieje również teoria według której za koronawirusem stoi George Soros. Chiński wirus miał powstać w założonym przez niego laboratorium, które mieściłoby się w Wuhan na Gaoxin Avenue 666 (jest to liczba Szatana).

Okay, nie przepadamy za Sorosem, który finansuje lewicową socjetę, ale tworzenie śmiercionośnego wirusa w satanistycznym laboratorium…?

Żydowska pisarka przewidziała pandemię 33 lata temu

„2020” – to tytuł powieści science-fiction napisanej 23 lata temu w Izraelu. Pisarka Hamutal Shabatai przewidywała w niej, że ludzkość stanie twarzą w twarz ze światową pandemią spowodowaną wirusem, dokładnie w 2020 roku (w tym miejscu artykuł ma dokładnie 666 słów – przypadek…?).

Czy to tajemnicze zdolności pisarki z Izraela? A może chodzi jednak o atrakcyjną prezencję dwóch 20-stek obok siebie na okładce?

Teorii jest więcej. Załóż foliową czapeczkę!

Teorii jest oczywiście o wiele więcej i nikt nie zabroni ci w nie wierzyć. Jeżeli chcesz poczuć się zupełnie bezpiecznie, to na na nczas.com znajdziesz poradnik „jak samemu zrobić foliową czapeczkę”.