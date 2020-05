Czy w USA zawyżono liczbę ofiar koronawirusa? Tak twierdzi doktor Birx koordynująca pracę zespołu do walki z pandemią

Dr. Deborah Birx, która z ramienia Białego Domu koordynuje walkę z pandemią koronawirusa twierdzi, że wiele danych może być zawyżonych. Dotyczy to zwłaszcza liczby ofiar, która miałaby być nawet o 25 procent wyższa w statystykach, niż w rzeczywistości.

Dziennik „Washington Post” donosi o konflikcie pomiędzy doktor Birx, a Center for Disease Control and Prevention (CDC) – Centrum Prewencji i Kontroli Chorób. – Nie mam żadnego zaufania do CDC – miała według relacji powiedzieć w czasie spotkania dr Birx szefowi Centrum Robertowi Redfield.

Według niej Centrum zbiera dane w sposób chaotyczny, a teraz aż o 25 procent miało zawyżyć liczbę ofiar koronawirusa. Jeśli ma rację to może się okazać, że spośród 82 tysięcy osób, które zakwalifikowano jako ofiary koronawirusa, ponad 20 tysięcy zmarło z innego powodu.

Wątpliwości zaczęły pojawiać się po tym jak w stanie Nowy Jork okazało się, że 4 tysiącom zmarłych, zakwalifikowanych jako ofiary pandemii nie zrobiono nawet testów. Przyczynę zgonu przyjęto jako prawdopodobną, a potem zaliczono tez zgony jako związane z pandemia koronawirusa.

Doktor Birx zwraca też uwagę, że CDC prowadząc statystyki latami zbiera dane i weryfikuje je, by mieć pełen obraz sytuacji zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem teraz, w czasie pandemii robi to bez żadnej staranności.

Birx wskazuje, że liczba ofiar spada, więc teraz inaczej trzeba postępować z pandemią. Według niej należy skoncentrować się na ochronie osób starszych i bardziej narażonych.