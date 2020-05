Tak trują Polaków! Nowotwór prosto ze sklepu. Normy glifosatu przekroczone 46-krotnie [WIDEO]

FoodRentgen i Fundacja Konsumentów przedstawiły raport dotyczący obecności szkodliwego glifosatu w kaszach. Okazuje się, że w większości dostępnych produktów na sklepowych półkach normy były przekroczone. W najgorszym przypadku aż 46-krotnie.

W raporcie przygotowanym przez FoodRentgen i Fundacja Konsumentów możemy przeczytać o wynikach badaniach dotyczących zawartości glifosatu w dziesięciu najpopularniejszych kaszach jaglanach w Polsce. Okazuje się, że w aż sześciu z nich dopuszczalne normy były przekroczone.

Sześć kasz jaglanych z glifosatem

Raport obejmuje dwa badania przeprowadzone w 2019 i 2020 roku. Według pierwszego z nich cztery kasze miały wyraźnie przekroczony poziom glifosatu, kolejne dwie miały natomiast wyniki na granicy dopuszczalnych norm.

W drugim badaniu również sześć kasz miało przekroczone normy. Co jednak ciekawe nie był to dokładnie ten sam zestaw kasz, co w pierwszym przypadku. Można zatem zakładać, że w przypadku niektórych produktów zawartość glifosatu nieznacznie przekraczająca normy zależy od partii.

– W 6 z nich wykryto przekroczenia pozostałości herbicydu na poziomie od 2 do nawet 46-krotności obowiązującej normy – czytamy w raporcie. Mowa o tych sześciu produktach:

– Kupiec Kasza jaglana 400 g ;

– Melvit Płatki Jaglane Błyskawiczne 500 g ;

– Risana Kasza Jaglana 400 g ;

– Sante Kasza jaglana 350 g ;

– Cenos Kasza jaglana 400 g ;

– Plony Natury Kasza Jaglana 400 g.

Reakcja producentów

Informacje o wynikach badań zostały przesłane do producentów. – Jedni nie widzą problemu, skoro ich wyniki (red. związane z ich własnym badaniem) nie wykazują przekroczeń i wręcz nakłaniają nas do zaniechania publikacji „szkodliwych” raportów (Sonko) – czytamy w raporcie.

– Inni deklarują zaostrzenie polityki zakupowej surowca i wdrożenie kolejnych punktów kontroli jakości (Melvit, Kupiec, Biedronka) – możemy przeczytać. Zdaniem firmy Melvit problem leży po stronie dostawców, którzy nie zapewniają odpowiedniej jakości upraw.

Szkodliwość glifoastu

Glifosat do produkcji wprowadzili do użytku na początku lat 70. chemicy z firmy Monsato. Wokół glifosatu narosło wiele kontrowersji, jednak nie podjęto wobec niego żadnych oficjalnych działań, jest obecny w bardzo wielu produktach, które na co dzień spożywamy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia „glifosat jest potencjalnie rakotwórczy dla ludzi”. Prowadzono także badania pod względem jego przyczyniania się do chorób takich jak cukrzyca, autyzm, celiakia, nietolerancja glutenu i niepłodność.

Przypominamy rozmowę na ten temat Marcina Bustowskiego z NCzasTV:

Źródło: wp.pl/nczas.com