Wdzięczność i ubogacanie Francji. Imigrant z Afganistanu zamordował szefa organizacji pomagającej przybyszom

Jean Dussine szef stowarzyszenia Itinérance w Cherbourgu pomagającego imigrantom został zamordowany w okrutny sposób. Policja zatrzymała Afgańczyka, który podejrzewany jest o dokonanie zbrodni.

Jean Dussine została zakatowany na śmierć metalowym prętem w swoim własnym domu w Bretteville-en-Saire. Jak podaje prokurator Yvesa Le Claira podejrzanym jest imigrant z Afganistanu, który teraz przebywa w areszcie.

Afgańczyk przyszedł do domu Dussine’a i zaatakował go metalowym prętem. W tym czasie przebywali tam też bezdomni i imigranci, którym pomagał. Napastnik został obezwładniony przez nich i przekazany w ręce policji.

Na rzazie nie są znane motywy zbrodni. Imigrant prawie nie zna francuskiego i kontakt z nim jest bardzo utrudniony.

Zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Cherbourga. 63-letni Dussine, były dyrektor szkoły w Gonneville od kilkunastu lat zajmował się pomocą charytatywną głownie dla bezdomnych. W 2016 roku założył też stowarzyszenie zajmujące się imigrantami. W swym domu udzielał im schronienia. Przyjmował także bezdomnych. Stąd ich obecność w jego domu, gdy został zamordowany przez imigranta z Afganistanu.

– Stowarzyszenie Itinérance od kilkunastu lat stara się udzielać pomocy humanitarnej wszystkim ludziom w naszym mieście i to bez względu na ich status i pochodzenie – mówił Dussine kilka tygodni wcześniej w rozmowie z dziennikiem „Ouest France”. – To codzienna walka o to, by godne przyjmowanie tych ludzi stało się rzeczywistością.

Kilka dni temu do szokującej zbrodni z udziałem imigranta doszło tez w Paryżu. Przybysz z Konga zgwałcił 92-letnią staruszkę w domu seniora, w którym pracował.