Wagarowiczka Greta Thunberg jest teraz światową ekspertką od koronawirusa. Weźmie udział w specjalnym panelu

Amerykańska telewizja CNN organizuje jutro panel pt. „Koronawirus: Fakty i Obawy”. Jak przystało na jedną z największych stacji w USA, do tematu podchodzą bardzo poważnie. Zaprosili już gros ekspertów, m.in.: byłego dyrektora CDC Richarda Bessera, byłą sekretarz HHS Kathleen Sebelius i… nastoletnią działaczkę klimatyczną Gretę Thunberg.

Former acting CDC director Richard Besser, former HHS secretary Kathleen Sebelius and activist Greta Thunberg join @AndersonCooper & @DrSanjayGupta for a live #CNNTownHall. Coronavirus – Facts and Fears, Thursday at 8 p.m. ET pic.twitter.com/I4FrXgwaL6

— CNN (@CNN) May 13, 2020