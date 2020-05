Akcja #Hot16challenge2 zyskuje coraz większą popularność. Ostatnio głównie za sprawą polityków. Teraz do wyzwania dołącza Sławomir Mentzen.

Kolejny polityk Konfederacji podjął wyzwanie #hot16challenge2. Swój kawałek zapowiedział Sławomir Mentzen, nominowany przez Artura Dziambora.

„Nienawiść do podatków tak zostałem wychowany” – zapowiedział na Twitterze. Jest to nawiązanie do kawałka grupy Hemp Gru „Nienawiść”.

Akcja #hot16challenge2 ma na celu zebranie środków na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Co kuriozalne, udział w akcji wziął także Andrzej Duda. Prezydent nominował premiera Mateusza Morawieckiego, który powinien zarządzać państwem w kryzysie.

Szerokim echem odbiło się nagranie Janusza Korwin-Mikke, po którym lewacy żalili się na rzekomo zawartą w utworze „mowę nienawiści”. Kawałek „Boga Rapu” zrobił furorę w sieci.

W wyzwaniu wziął udział także Artur Dziambor.

Źródła: Twitter