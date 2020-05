Jachira szarpie się z policjantami na strajku przedsiębiorców [VIDEO]

Podczas wczorajszego „strajku przedsiębiorców” doszło do serii dziwnych zdarzeń. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie, którego główną bohaterką jest poseł Klaudia Jachira. Polityk najwyraźniej usiłowała dostać się do policyjnej „suki”.

Wczoraj internet obiegły nagrania z senatorem Koalicji Obywatelskiej Jackiem Burym, który znalazł się w radiowozie. Polityk twierdzi, że został tam zaciągnięty siłą, policja podała natomiast, że sam wszedł do środka i nie chciał opuścić pojazdu. Jak się okazuje, w jego ślady zamierzała pójść także Klaudia Jachira.

Na nagraniu widać, jak parlamentarzystka szarpie się z policjantami. Nagrywającym ją ludziom pokazuje swoją legitymację poselską. W tle słychać prośby o „wypuszczenie pani posłanki”. Pada też „jakim prawem? Panią kryje immunitet”.

Tymczasem polityk podbiega do policjantów i próbuje dostać się do radiowozu. Z grupki zgromadzonych słychać głos, że „szarpią się z kobietą. To jest pokaz sił”. Sama Jachira twierdzi natomiast, że „walczy o prawa obywateli”.

– Mam siniaki, robię dzisiaj obdukcję. Tak potraktowała mnie Rzeczpospolita Polska, posłankę na Sejm – grzmi Jachira, usiłując pokazać „siniaki”.

Słychać też głos mężczyzny. – Widzieliśmy, jak szarpali przed chwilą Klaudię. Mamy nagrania – mówi.

W międzyczasie Jachira szuka swojego swetra, który przekazała jakiemuś mężczyźnie. Później od asystenta parlamentarzystki pada pytanie o senatora. – Senator chyba jest w środku (…) bo wiesz, jest facetem, jest silniejszy, bo mnie całą podszarpali – mówi Jachira.

Poseł @JachiraKlaudia rzuca się na @PolskaPolicja bo też chce wejść do radiowozu, następnie krzyczy, że ją biją. Po czym oznajmia, że senatorowi Buremu się udało wejść bo jest silniejszy i jest facetem. A senator @jacek_bury twierdzi, że go wepchnięto.

Nawet kłamać nie potrafią🤦‍♂️ pic.twitter.com/zfFMgvRz7x — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) May 16, 2020

Na innym filmiku słychać natomiast, jak nagrywający grozi policjantom, że „żaden z nich emerytury nie dostanie”. Później przedstawia się jako asystent Klaudii Jachiry.

Prowadzący relację i straszący @Policja_KSP to Piotr Zygarski, który jak słychać na nagraniu informuje Policję, że jest asystentem poseł @JachiraKlaudia.

Na stronie sejmu Pani poseł wykazuje jedną współpracowniczkęhttps://t.co/EIyZD3y1uC czy Pan Zygarski okłamał @PolskaPolicja? pic.twitter.com/OggvK9vQXA — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) May 16, 2020

Źródła: Twitter/nczas.com