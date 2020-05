Niedźwiecki odszedł z Polskiego Radia po cenzurze Kazika. „Nasza Trójka już nie istnieje”

Ostatnio media obiegła informacja o cenzurze zastosowanej wobec Kazika na Liście Przebojów Trójki. W wyniku afery Radiową Trójkę postanowił opuścić wieloletni prezenter tej stacji, prowadzący listę Marek Niedźwiecki.

O odejściu dziennikarza poinformował kompozytor Zbigniew Preisner, któremu tę informację miał przekazać sam Niedźwiecki. To pokłosie wygumkowania Kazika Staszewskiego, który swoją piosenką uderzył w bezczelne zachowanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS 10 kwietnia odwiedził bowiem cmentarzy Powązkowski, podczas gdy większość Polaków była pozbawiona takiej możliwości pod groźbą wysokich kar.

„Wczoraj w Programie Trzecim Polskiego Radia wydarzyła się historia, która nawet w najgorszych czasach PRL byłaby nie do pomyślenia. Kazik ze swoją piosenką «Twój ból jest lepszy niż mój» wygrał notowanie Listy przebojów Marka Niedźwieckiego. Kilka godzin później tak zwany redaktor naczelny Trójki Tomasz Kowalczewski ogłosił, że redakcja unieważniła głosowanie, informując, że «wprowadzono piosenkę spoza listy, nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy». Miarka się przebrała!” – czytamy.

„Marek Niedźwiecki jest kolejną osobą, która dzisiaj odeszła z Trójki. Nasza Trójka już nie istnieje. Nie możemy się dać zniewolić tej bolszewickiej polityce, musimy bronić naszej wolności, inaczej zostanie nam «zniewolony umysł»” – stwierdził kompozytor.

Informację o odejściu Niedźwieckiego potwierdził też Michał Nogaś, obecnie pracujący w „Gazecie Wyborczej”. Wcześniej współpracował z Trójką.

– Publicznie gratuluję dyrektorowi trójki, że jednym małym ruchem doprowadził do takiej rozpierduchy, że zwolnił się Marek Niedźwiecki. YOU ARE AWESOME, Kowal, seriously – stwierdził.

Cenzura i represje

Piosenka w piątek znalazła się na pierwszym miejscu na Liście Przebojów Trójki. Niedźwiecki, zapowiadając utwór, podkreślał, że jest to jeden z rzadkich przypadków, gdy nowy kawałek od razu trafia na szczyt zestawienia.

W sobotę jednak z portalu Polskiego Radia zniknęło podsumowanie ostatniego notowania listy i dotycząca jej sekcja. Późnym popołudniem szef Radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski wydał oświadczenie. Poinformował, że ostatnie wydanie listy unieważniono.

„Szanowni Słuchacze, podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy” – oświadczył Kowalczewski.

Co więcej, kulisy afery wyjawiła także żona jednego z dziennikarzy Trójki, Bartosza Gila. Mahdieh Gholami opisała, jak dyrektor rozgłośni podsunął do podpisania jej mężowi i innym dziennikarzom oświadczenie, że piosenka Kazika wygrała w wyniku błędu. Dziennikarz dokumentu nie podpisał. W efekcie został zawieszony.

