Robert Mazurek zdradza, kto może rozmawiać z Kaczyńskim. Czy zaprosi do programu Grzegorza Brauna?

W minionym tygodniu Robert Mazurek był gościem programu „Hejt Park” na youtubowym Kanale Sportowym. Dziennikarza RMF FM zapytano, czy zaprosi do swojego programu Grzegorza Brauna z Konfederacji.

„Hejt Park” na żywo nadawany jest na Kanale Sportowym na YouTube. Program ma luźną konwencję, część pytań zadaje prowadzący (w tym przypadku Krzysztof Stanowski), a część widzowie, którzy w trakcie mogą dzwonić do „Hejt Parku”.

Nie zabrakło pytań o politykę, w tym także o Konfederację. Mazurka zapytano m.in. czy planuje zaprosić do wywiadu Grzegorza Brauna.

– Nie przewiduję w najbliższym czasie, bo teraz są wybory prezydenckie. Poza tym wydaje mi się, że Grzegorz Braun nie potrzebuje rozmówcy, by wygłaszać swoje tezy – powiedział Mazurek.

Dziennikarz nawiązał też do słynnego nagrania sprzed lat, w którym Braun analizował „Gwiezdne Wojny”. W pewnym momencie kandydatowi na prezydenta z 2015 roku zadano pytanie, czy jeden z rycerzy Jedi, mistrz Yoda był Żydem.

Braun nie odpowiedział wprost na pytanie, ale Mazurek wyciągnął z tego swoje wnioski.

– Ja przy tym nie wiem, czy mistrz Yoda był Żydem, ale Grzegorz Braun jest specjalistą od tego, bo rozszyfrował kto jest Żydem, a kto nie. On też twierdzi – i nie wiem, czy to jest serio, czy nie do końca – że Centralny Port Komunikacyjny powstaje po to, żeby tam schron dla Żydów zbudować – ironizował Mazurek.

– Miałbym pewien kłopot, czy traktować Brauna serio, czy też tak jak na to zasługuje… – stwierdził Mazurek.

Kto może rozmawiać z Kaczyńskim

Mazurka zapytano także, dlaczego, kiedy w RMF FM jako gość pojawia się Jarosław Kaczyński, to zawsze rozmowę przeprowadza Krzysztof Ziemiec. Dziennikarz wytłumaczył, że to nie władze stacji decydują, kto przeprowadzi wywiad.

O tym decydują sami dziennikarze, którzy gości zapraszają. Między wierszami dał do zrozumienia, że to Kaczyński wybiera, z kim będzie rozmawiał. A spośród dziennikarskiej stajni RMF FM, godzi się rozmawiać wyłącznie z Ziemcem.