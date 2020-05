Szykuje się zaostrzenie prawa za nielegalne składowiska odpadów. Będzie grozić nawet do 25 lat za kratami

Poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek poinformował władze powiatu kieleckiego o nowych planach Ministerstwa Sprawiedliwości i resortu klimatu. Rządzący mają pracować nad zaostrzeniem kar za nielegalne składowanie śmieci.

– Przestępcy kalkulują. Im się musi przestać opłacać tego typu biznesy organizować. Trzeba im wybijać z głowy tego typu działalność. Muszą wiedzieć, że kary będą surowe i dotkliwe – mówił poseł Mariusz Gosek.

W myśl nowych przepisów, jeśli koszt usunięcia nielegalnego składowiska miałby przekraczać milion złotych, to osobie za to odpowiedzialnej groziłoby nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo w takich przypadkach ma być stosowana konfiskata rozszerzona. Czyli możliwość ściągania pieniędzy od osób, na jakie przestępca przepisałby majątek.

Polityk Solidarnej Polski ma więcej pomysłów na zaostrzenie prawa w tym zakresie. – Modus operandi – model działania był prosty: szło pozwolenie, przedsiębiorca zwoził odpady, a gdy w którymś momencie to pozwolenie cofano, to kolejne instytucje przerzucały się odpowiedzialnością, a kosztami idącymi w dziesiątki milionów obciążani byli podatnicy, czyli samorząd – wyjaśniał Gosek.

Dodał, że proponuje zmiany w zapisach odnoszących się do wydawanych przez samorząd zgód na składowanie i przetwarzanie odpadów. Tutaj zabezpieczeniem przed nieuczciwymi przedsiębiorcami miałby być wpis w księdze wieczystej.

Nielegalne wysypiska to w Polsce prawdziwa plaga. Łąki i lasy zaśmiecane są przez przedsiębiorstwa, jak i zwykłych obywateli. Nie jest niczym szczególnym natknięcie się w lesie na starą lodówkę, zdezelowany radziecki telewizor czy zniszczoną kanapę. Niestety, to nie jedyne problemy z zaśmiecaniem Polski. Jak się okazuje dużo odpadów trafia do nas poza prawem zza granicy.

Z lutowych doniesień „Postdamer Neuste Nachrichten” wynika, że Niemcy łamią prawo i traktują Polskę jak wysypisko śmieci. Tamtejsze firmy nielegalnie wywożą odpady do naszego kraju, wykorzystując fałszywe deklaracje. Więcej TUTAJ.

Źródło: Kresy.pl, NCzas.com