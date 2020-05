Jest nadzieja, że lewacy sami się wykończą. Wirtualny pochód LGBT odwołany, bo organizator głosował za Brexitem

Z powodu pandemii odwołano publiczne pochody i przemarsze LGBT. Imprezy mają odbywać się w sieci. Teraz jedna z nich jest odwołana po tym, jak lewaccy działacze odkryli, że jej organizator popiera Brexit i polubił wpisy na Twitterze Nigela Farage’a.

Lesbijki, homoseksualiści, biseksualiści, zmiennopłciowcy nie mogą w tym roku urządzać swych pochodów. Imprezy przeniosły się więc do sieci, co jak się okazuje ma nieoczekiwane skutki. Można się bowiem dowiedzieć, jakie poglądy w sieci prezentują organizatorzy i czy są one prawomyślne.

To właśnie spotkało Brytyjczyka Charlie Shakespeare’a, który organizował taki internetowy pochód. Imprezę wspierali znani artyści – m.in. Danii Minogue i Andrew Lloyd Weber. Shakespeare popiera jednak Brexit i zdarzyło mu się nawet polubić wpisy na Twitterze Nigela Farage’a. Odkryła to lewacka działaczka, pełnomocniczka Partii Pracy ds Różnorodności i publicystka w magazynie „Diva”, niejaka Linda Riley. Oświadczyła, że wycofuje poparcie dla imprezy, bo jej partia i magazyn nie będą się „kojarzyć z kimś, kto retweetuje Nigela Farage’a. Po polemice z organizatorem pochodu LGBT napisała na Twitterze, „najwyraźniej jestem bigotką”.

Lewacka działaczka od różnorodności przeprowadziła też akcję zastraszania wśród artystów, którzy mieli brać udział w owej wirtualnej paradzie, gdyż ci zaczęli się wycofywać. Organizator w rozmowie z „Sundy Mail” mówi, że wielu artystów kontaktowało się z nim, przepraszało i mówiło że się wycofują, ale boją się kłopotów i nagonki w sieci.

– Wygląda na to, że nie ma dla ciebie miejsca w społeczności LGBT+, jeśli jesteś prawicowy. Tylko dlatego, że lubiłem tweeta Nigela Farage, jestem teraz na czarnej liście – powiedział Shakespeare. Jak mówi, stracili na tym członkowie społeczności homoseksualistów, lesbijek i zmiennopłciowców, a także organizacje charytatywne, które w czasie imprezy miały prowadzić zbiórki.

Oto jak działa lewacka różnorodność i tolerancja. Pozostaje więc tylko czekać aż stanie się to co zawsze i rewolucja pożre własne dzieci.