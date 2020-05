Kim jest Tomaldo Banjo? TVP Info wpuszczone w maliny. Kolejna odsłona afery cenzorskiej w Trójce

Portal tvp.info w obronie Radiowej Trójki powołał się na anonimowego „muzyka”, który zarzucił dziennikarzowi Markowi Niedźwieckiemu, że brał łapówki w zamian za promowanie utworów na listach przebojów.

To kolejna odsłona cenzorskiej afery na antenie Radiowej Trójki. Przypomnijmy, że w sobotę władze polskiego radia anulowały listę przebojów po tym, gdy na pierwszym miejscu znalazł się utwór Kazika pt. „Twój ból jest lepszy niż mój” odnoszący się do wydarzeń z 10 kwietnia i wizyt na cmentarzu Jarosław Kaczyńskiego pomimo, że dla zwykłego obywatela cmentarze były zamknięte.

Po decyzji radia o anulowaniu listy przebojów, przez media przetoczyła się prawdziwa burza. Po 35 latach z Radiowej Trójki odchodzi Marek Niedźwiecki, który listę przebojów prezentował, oraz Hirek Wrona i Marcin Kydryński. Organek i Dawid Podsiadło zapowiedzieli, że zawieszają współpracę z Trójką. Dziennikarz Bartosz Gil został zawieszony w obowiązkach, gdyż nie podpisał politycznego listu wyjaśniającego przyczyny cenzury.

Radio oczywiście broni się i zapewnia, że o żadnej cenzurze nie ma mowy. Najpierw argumentowało, że utwór Kazika znalazł się na liście wbrew regulaminowi. Najnowsza narracja jest taka, że piosenka zajęła 4. miejsce, ale ktoś (w domyśle prowadzący audycję Marek Niedźwiecki) zmienił kolejność.

Tajemniczy Tomaldo Banjo

W obronie publicznego radia stanęła m.in. publiczna telewizja, a konkretnie portal tvp.info. By oczernić, zdyskredytować Niedźwieckiego, powołała się na internetowy wpis anonimowego użytkownika o pseudonimie Tomaldo Banjo. Twierdził on, że kiedyś grał w zespole Antyquariat, a żeby dostać się na listę przebojów Trójki, trzeba było Niedźwieckiemu dać pieniądze.

W artykule zatytułowanym „Były muzyk twierdzi, że Niedźwiecki brał pieniądze za miejsca na liście przebojów” tvp.info zamieściło m.in takie cytaty:

„Teraz wam powiem coś co was jeszcze bardziej wkurzy. Marek Niedżwiecki – którego audycje także lubiłem – brał w latach 90-tych 20 tys. zł za 3. miejsce na liście przebojów trójki. O taką propozycję się otarł w latach 80-tych zespół JEEP, CYTRUS, w latach 2000-nych Antyquariat. I to możemy udowodnić. Wszyscy muzycy w Polsce to wiedzą i do tej pory nikt z tym nie zrobił porządku. (…) O nim mogę napisać, bo wiem z PIERWSZEJ RĘKI. Nic nie jest w stanie mi zrobić nawet przed sądem, bo mu wyciągnę kolegów z innych kapel, które zapłaciły lub jak my nie zapłaciły. Takich redaktorów było FULL w Polsce. Gdzie się nie ruszyłeś. Za każdy festiwal trzeba było dać kasę jak nie byleś pod skrzydłami firmy fonograficznej” – twierdził.

Zdecydowana większość, a być może nawet wszyscy, dopiero w momencie publikacji przez tvp.info dowiedzieli się o istnieniu kogoś takiego, jak Tomaldo Banjo.

Wpis został już usunięty, a konto Tomaldo Banjo jest niedostępne w wynikach wyszukiwania. Artykuł najpierw usunięto, a następnie przywrócono w zmienionej wersji na portalu tvp.info. Wskazano, że muzyk wykasował wpis, bo nie chciał się ciągać po sądach z Niedźwieckim. Tekst w oryginalnej wersji wciąż dostępny jest w TYM miejscu, które archiwizuje kopie publikacji.

W internecie trwa szydera na całego z postaci Tomaldo Banjo i portalu tvp.info, który na postawie wpisu stworzył artykuł, który miał za zadanie polityczną obronę cenzury zastosowanej w Radiowej Trójce. Oto najciekawsze wpisy.

Piosenkę Pana Tomalda Banjo, grającego w latach 90-tych i na początku dwutysięcznych w zespole Antyquariat, który osiągnął pewną popularność, najbardziej bym chciał usłyszeć. — Marcin Makowski (@makowski_m) May 17, 2020

Marek Niedźwiecki ręcznie przesuwa płytę Tomaldo Banjo na pierwsze miejsce. 😎😎😎 pic.twitter.com/R235IV1ZFQ — W. Krawczynski 🇵🇱 (@wkrawcz1) May 17, 2020

Kiedy byłem w liceum, zasłuchiwalem się w twórczości Tomaldo Banjo. Koledzy mówili, że stary, Nirvana, Pearl Jam, a ja twardo: Tomaldo Banjo, on jest najlepszy, kiedyś będzie na pierwszym miejscu listy Trójki. Tak było, nie zmyślam — Michał Danielewski (@synczeslawa) May 17, 2020

Tomaldo Banjo.

Koncert na rynku w Pcimiu.

2000

Unplugged #Trujka pic.twitter.com/F16yhll0st — 𝔾𝕠𝕤𝕚𝕒 𝕄𝕒𝕝𝕜𝕠𝕨𝕤𝕜𝕒 (@GMalkowska) May 17, 2020

Nie wyspałam się strasznie, bo do nocy przeszukiwałam internet w pogoni za twórczością Tomaldo Banjo. Niestety niewiele znalazłam… — Karolina Opolska (@Opolska) May 18, 2020

Okładka pierwszej płyty Tomaldo Banjo. pic.twitter.com/ifyIdqyBHo — Wojciech Kussowski (@Vojtekus) May 17, 2020