Trójka zmienia narrację. Piosenka Kazika dozwolona, winny Marek Niedźwiecki

Trwa gaszenie pożaru w Radiowej Trójce po kompromitującej zagrywce i anulowaniu najnowszej listy przebojów, w której wygrała piosenka Kazika Staszewskiego „Twój ból jest lepszy niż mój”. Dyrekcja najpierw twierdziła, że piosenka znalazła się na liście wbrew regulaminowi. Teraz twierdzi, że nie wygrała.

Singiel pt. „Twój ból jest lepszy niż mój” Kazika promuje jego nową płytę „Zaraza”, która ukaże się na rynku pod koniec maja. Piosenka inspirowana jest zachowaniem Jarosława Kaczyńskiego, który w trakcie epidemii odwiedzał cmentarze. Odwiedzał, pomimo że cmentarze były zamknięte dla szarego obywatela.

Utwór Kazika wygrał ostatnie notowanie listy przebojów Radiowej Trójki. Gust słuchaczy nie spodobał się jednak cenzorom, bo zestawienie jest już niedostępne.

Po decyzji radia o anulowaniu listy przebojów, przez media przetoczyła się prawdziwa burza. Po 35 latach z Radiowej Trójki odchodzi Marek Niedźwiecki, który listę przebojów prezentował, oraz Hirek Wrona i Marcin Kydryński. Organek i Dawid Podsiadło zapowiedzieli, że zawieszają współpracę z Trójką. Dziennikarz Bartosz Gil został zawieszony w obowiązkach, gdyż nie podpisał politycznego listu wyjaśniającego przyczyny cenzury.

Oświadczenia Polskiego Radia

Władze publicznego nadawcy dwoją się i troją, by wytłumaczyć cenzurę. Początkowo twierdzili, że złamano regulamin, a piosenka nie miała prawa znaleźć się na liście, bo nie została wcześniej do głosowania dopuszczona.

Teraz mamy inną narrację, choć de facto nie wyklucza ona pierwszej, o rzekomym niedopuszczeniu piosenki Kazika do listy przebojów. W nowym oświadczeniu nie ma jednak już o tym choćby wzmianki.

Państwo dyrektorzy oskarżają teraz Marka Niedźwieckiego, że oszukał i poprzestawiał kolejność. Po wnikliwej analizie rozkładu głosu Radiowej Trójce wyszło, że utwór powinien zająć miejsce czwarte.

Jak czytamy w oświadczeniu, „z ustaleń wynika, że to prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki ‚Twój ból jest większy niż mój’ na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste”.

„Przez te zabiegi ucierpieli inni wykonawcy i nie była to niestety pierwsza taka ingerencja w wolę słuchaczy” – uważa dyrektor Programu 3 Polskiego Radia, Tomasz Kowalczewski.

Dyrektor-redaktor naczelny twierdzi również, że decyzja o anulowaniu listy oraz usunięciu ze stron internetowych artykułów informujących o zwycięskiej piosence Kazika, pozwoli utrzymać zaufanie do publicznego nadawcy.

„Jest nam przykro, że doszło do takiej sytuacji i dlatego przepraszamy słuchaczy Listy Przebojów Trójki, że unieważniliśmy ostatnie notowanie LP3. Była to jedyna możliwa decyzja, która pomoże w utrzymaniu zaufania do tego programu i zasad oddawania głosów” – twierdzi Kowalczewski.

Prezes Polskiego Radia, Agnieszka Kamińska zapewnia, że działania radia nie mają nic wspólnego z cenzurą. Co więcej, radio walczy o prawdę.

– Oskarżenia takie (o cenzurę – red.) są kłamliwe i niesprawiedliwe, gdyż to właśnie Redakcja podjęła natychmiastowe działania, by odkryć prawdę i podać ją do publicznej wiadomości.​ Właśnie po to, aby słuchacze mieli poczucie i gwarancję, że głosowanie odbywa się w sposób absolutnie bezpieczny i uczciwy, w tej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem było unieważnienie tego notowania przez Dyrekcję Programu Trzeciego – powiedziała Kamińska.

