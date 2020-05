Hirek Wrona jest kolejnym dziennikarzem, który zdecydował się odejść z Radiowej Trójki. To pokłosie cenzury, jaką zastosowało publiczne radio wobec piosenki Kazika Staszewskiego.

Singiel pt. „Twój ból jest lepszy niż mój” Kazika promuje jego nową płytę „Zaraza”, która ukaże się na rynku pod koniec maja. Piosenka inspirowana jest zachowaniem Jarosława Kaczyńskiego, który w trakcie epidemii odwiedzał cmentarze. Odwiedzał, pomimo że cmentarze były zamknięte dla szarego obywatela.

Utwór Kazika wygrał ostatnie notowanie listy przebojów Radiowej Trójki. Gust słuchaczy nie spodobał się jednak cenzorom, bo zestawienie jest już niedostępne. Władze radia twierdzą, że złamano regulamin, a piosenka nie miała prawa znaleźć się na liście, bo nie została wcześniej do głosowania dopuszczona.

Po decyzji radia o anulowaniu listy przebojów, przez media przetoczyła się prawdziwa burza. Po 35 latach z Radiowej Trójki odchodzi Marek Niedźwiecki, który listę przebojów prezentował. Organek i Dawid Podsiadło zapowiedzieli, że zawieszają współpracę z Trójką. Dziennikarz Bartosz Gil został zawieszony w obowiązkach, gdyż nie podpisał politycznego listu wyjaśniającego przyczyny cenzury.

Hirek Wrona odchodzi z Radiowej Trójki

Kolejnym dziennikarzem, który zdecydował się rozstać z Radiową Trójką jest Hirek Wrona. Złożył wypowiedzenie.

„Dziś napisałem list mailowy do dyrektora Trójki, w którym poinformowałem go o moim odejściu ze stacji. Być może pozwoli mi pożegnać się ze słuchaczami w środę w audycji Do Południa. Jednak nie mam tej pewności. Kończy się mój piękny sen” – poinformował media Wrona.

„Dziś postanowiłem pożegnać się z Trójką. To jedyne oświadczenie w tej sprawie. Trójka była dla mnie najwspanialszą przygodą mojego życia. Była dla mnie symbolem znakomitego dziennikarstwa i Ludzi, których połączyła pasja dzielenia się kulturą i wiedzą o niej” – dodał na Twitterze.

— HirekWrona (@HirekWrona) May 17, 2020

Wrona związany był – z przerwami – z Trójką od 1985 roku. Ostatnio prowadził m.in. audycje „Do południa”, „Polski bit”, „Soul – muzyka duszy”.

