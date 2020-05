Zmanipulowali nawet tweeta. „Wiadomości” TVP są rzetelne, ale tylko w zniekształcaniu cytatów

Gdy wydaje się, że poziom propagandy i manipulacji w Telewizji Publicznej osiągnął apogeum, pracownicy rządowych mediów udowadniają, że mają jeszcze asy w rękawie. „Wiadomości” TVP zmanipulowały… tweeta, by pasował do ich narracji.

Flagowy program „informacyjny” Telewizji Polskiej naprawdę posunął się do manipulacji we wpisie na Twitterze, który może zawierać do 255 znaków. Czyli mniej więcej tyle, ile mieści się w jednym SMS-ie.

TVP wzięło na warsztat Rafała Trzaskowskiego, który podczas niedzielnej konferencji prasowej stwierdził, że zlikwiduje „Wiadomości”, TVP Info i wszelkie programy publicystyczne w państwowych mediach. Między wierszami sugerował zemstę, co może jeszcze bardziej zdewastować debatę publiczną w Polsce. Zagrał typowo pod publiczkę i zapowiedział utworzenie nowej telewizji publicznej. Więcej na ten temat TUTAJ.

Deklaracja ta była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”, Tomasz Żółciak skomentował to następująco:

„Jestem jedną z ostatnich osób, która jest skłonna bronić TVP Info czy Wiadomości TVP, bo tam są inne priorytety niż informowanie. Ale R.Trzaskowski nie powinien tak reagować na pytania pracowników TVP. Zaś jego wizja nowych mediów publicznych jest co najmniej niejasna” – napisał.

„Wiadomości” wykorzystały tego tweeta, ale oczywiście wybrały z niego fragment pasujący do narracji. Pominęły więc pierwszą część wpisu, która krytycznie odnosiła się do działań TVP.

Najwyraźniej coraz mniej osób – poza regularnymi „ekspertami” w postaci braci Karnowskich czy Sakiewicza – chce nadstawiać karku i bronić media publiczne, więc media te zaczęły posługiwać się manipulacją nawet przy zwykłych tweetach.

„Dziś ‚Wiadomosci’ TVP przytoczyły moją opinię o dzisiejszej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego ws. TVP. Niestety, przytoczyli tylko tę część tweeta, która im pasowała do tezy. Podręcznikowa manipulacja. Czyli nic nowego” – napisał Żółciak po „Wiadomościach”.