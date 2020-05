Ekspert TVP przekonuje, że Kaczyński nie wie, kim jest Kazik [VIDEO]

Nie milkną echa „afery Kazika”. Pojawiają się zarzuty, że Polskie Radio cenzuruje piosenkę o Kaczyńskim. Władze Trójki przekonują natomiast, że Lista Przebojów została zmanipulowana. Tymczasem w TVP Info Adrian Stankowski zaręcza, że Kaczyński nawet nie zna nazwiska Kazika.

Władze Radiowej Trójki dopatrują się manipulacji w sposobie eliminowania sztucznie generowanych głosów. Twierdzą też, że piosenkę wprowadzono spoza listy. To miało być powodem unieważnienia notowania, w którym utwór „Twój ból jest lepszy niż mój” znalazł się na pierwszym miejscu. Zawieszony w sobotę dziennikarz, Bartosz Gil, twierdzi natomiast, że do żadnej manipulacji nie doszło, a dyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski kazał dziennikarzom podpisać oświadczenie ws. skasowania wyników listy. Trójka zapowiada ponowne głosowanie. Wśród propozycji ma znaleźć się także piosenka, której bohaterem jest Kaczyński.

– Chyba mieliśmy tu do czynienia z manipulacją. Nie wystarczy mieć racji w takim sporze emocjonalnym. Bo tutaj powstało wrażenie, jakoby Jarosław Kaczyński wiedział kim jest Kazik, znał taką piosenkę i spowodował zdjęcie tej piosenki z anteny, co absolutnie nie jest prawdą – zapewniał Stankowski w programie Michała Rachonia.

– Idę o zakład, że Jarosław Kaczyński nawet nie zna nazwiska pana Kazimierza Staszewskiego – dodał publicysta „Gazety Polskiej Codziennie”.

– Ofiarą tego padł sam Kazik Staszewski, który został umieszczony po jednej stronie politycznej barykady, co zawsze szkodzi artystom. Tymczasem, tu trzeba zauważyć, że od lat (…) docierały do mnie różne pogłoski na temat tego, co się dzieje w branży muzycznej. Że została ustanowiona jakaś grupa trzymająca władzę w rynku muzycznym – stwierdził.

Stankowski przekonywał też, że efektem tego jest fakt, że nie doczekaliśmy się po ’89 roku żadnych evergreenów.

– W komunie, pomimo cenzury, pomimo całego systemu opresji, jednak dochowaliśmy się Ewy Demarczyk, Marka Grechuty, Czesława Niemena – wyliczał publicysta „Gazety Polskiej Codziennie”.

#Jedziemy | @AdrianStankowsk: Nie wystarczy mieć racji w sporze emocjonalnym. Powstało wrażenie jakby J. Kaczyński wiedział kim jest Kazik, znał taką piosenkę i spowodował zdjęcie jej z anteny, co nie jest prawdą. Idę o zakład, że J. Kaczyński nie zna nazwiska Pana Staszewskiego. pic.twitter.com/KwqL089oCJ — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 19, 2020

Piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” nawiązuje do wizyty Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Prezes PiS był tam 10 kwietnia, podczas gdy zwykli Polacy, ze względu na restrykcje, nie mogli odwiedzać mogił swoich bliskich.

Źródła: TVP Info/nczas.com