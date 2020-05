Zawieszony dziennikarz oskarża dyrektora Trójki. „Prosił pan o zrobienie czegoś z tym Kazikiem”

Bartosz Gil, dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki, został w sobotę zawieszony, po tym jak unieważniono piątkowe wydanie Listy Przebojów Trójki. Z relacji żony dziennikarza wynika, że dyrektor rozgłośni, Tomasz Kowalczewski, kazał dziennikarzom podpisać oświadczenie ws. unieważnienia notowania. Teraz Gil ujawnił kolejne szczegóły w liście do Kowalczewskiego i pozostałych pracowników stacji.

Do treści listu dotarł portal Wirtualne Media. Bartosz Gil miał w nim stwierdzić, że niedługo po emisji piątkowego wydania listy, Kowalczewski zadzwonił do dyrektora muzycznego Trójki Piotra Metza. Miał poprosić o „zrobienie czegoś z tym Kazikiem”. Ponadto po godz. 2 w nocy miał wysłać SMS-a o treści: „Piotrze, dopilnuj aby piosenka o której rozmawialiśmy nie była na Antenie”.

O takim SMS-ie mówił także w rozmowie z wp.pl poseł PO Tomasz Zimoch. Polityk do 2016 roku był dziennikarzem sportowym Polskiego Radia.

W liście Gil podtrzymał też relację swojej żony, opublikowaną na Facebooku, o tym, że Kowalczewski miał mu podsunąć do podpisu oświadczenie ws. unieważnienia notowania. „List, który kazał mi Pan podpisać o unieważnieniu głosowania, a który ostatecznie podpisał i opublikował Pan sam, zaczął się od strzału w płot. To nieprawda, że został złamany regulamin. Ponieważ Lista Przebojów nie ma i nigdy nie miała żadnego regulaminu” – przekonywał dziennikarz.

„To nieprawda, że wprowadzono piosenkę spoza listy. Gdyż nigdy nie było żadnej listy, z której piosenki są dodawane do zestawu do głosowania. Ich wybór był autonomiczną decyzją Marka Niedźwieckiego” – podkreślił.

O tym, że piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój” znajdowała się wśród wybranych utworów miały świadczyć m.in. wpisy w mediach społecznościowych wytwórni SP Records. Wydawca nowej płyty Kazika zachęcał do głosowania na ten kawałek.

Liczenie głosów

Gil wyjaśniał również, że dziennikarze pracujący przy Liście Przebojów musieli od lat pilnować głosowania. Niektóre osoby starały się bowiem głosować wiele razy na te same piosenki. „Rozumiem, że piosenka, którą Marek Niedźwiecki przesunął w notowaniu 1998. z miejsca pierwszego na szóste, będzie miała liczone te dodatkowe ponad 800 głosów, których podejrzany charakter raportował kilka tygodni temu dział informatyczny. Marek w miniony oraz poprzednie piątki decydował, że nie będzie miała” – pisał.

„Usłyszy Pan również w tej audycji piosenki wykonawców, o których istnieniu Pan nigdy nie słyszał, a którzy pieczołowicie wyklikane po nocach wysokie miejsce na Liście Przebojów traktują jako znakomite narzędzie promocyjne. Co mi, jako osobie związanej z tą audycją od dawna, bardzo schlebia, ale na co do tej pory, w miarę obarczonych sporym ryzykiem błędu możliwości weryfikacji, nie pozwalaliśmy” – dodał.

Dziennikarz zapewniał też, że dyrektor Trójki wiedział o zasadach odrzucania wielu głosów od samych internautów. „Mechanizm głosowania na Listę nie był idealny, ale wiedział Pan o tym doskonale od wielu miesięcy. Osobiście uczestniczył Pan w spotkaniach oraz załączany był do korespondencji z działem IT. Tymi kanałami problem ten podnoszony był jako najważniejszy pośród wielu trapiących Listę” – stwierdził.

W piątek po południu Marek Niedźwiecki miał poprosić Gila o sprawdzenie głosów oddanych na Kazika. „Przy czterocyfrowej liczbie oddanych głosów dopatrzyłem się pięciu, których bym nie uwzględnił. Jej przewaga nad kolejną była ogromna i dawno już niespotykana” – zapewnił.

„Ginę za Kazika. Za piosenkę, której nawet do tej pory nie słyszałem. Absurd tej sytuacji stawia mi przed oczami ostatnią scenę „Przypadku” Kieślowskiego” – skwitował dziennikarz.

Źródło: wirtualnemedia.pl